Quand Rudi Völler remémore ses vieux souvenirs avec Didier Deschamps

Ces compliments, Didier ne les a pas Völler.

Avant de disputer le deuxième match de sa rentrée, en amical à Dortmund face à l’Allemagne, l’équipe de France a vu son adversaire lourdement chuter face au Japon (4-1), puis son sélectionneur prendre la porte. À un mois de son Euro, la Mannschaft nage en plein cauchemar et c’est le directeur sportif de la fédération, Rudi Völler, qui sera sur le banc ce soir, en tant que coach. Ce dernier sera d’ailleurs opposé à un ancien coéquipier en la personne de Didier Deschamps. Ensemble, ils ont remporté la Ligue des champions en 1993. En conférence de presse, l’ancien attaquant s’est souvenu d’un « résultat merveilleux » et d’ « un triomphe », qui doit beaucoup à DD, qui a « contribué à la victoire de l’OM en Ligue des champions ».

Et si la « relation avec Didier Deschamps est parfaite », c’est aussi parce qu’alors capitaine, le sélectionneur de l’équipe de France savait inspirer ses troupes. « C’est une personne incroyable », a-t-il déclaré. Déjà un peu comme un technicien : « On avait remarqué qu’il pensait comme un entraîneur. » Le capitaine de France 1998 est ainsi couvert d’éloges par son ancien partenaire. « Je savais qu’il deviendrait très bon à ce poste, j’ai hâte de le revoir. Il a gagné des titres en club également. Je pense qu’il gère bien la pression. Il a été champion du monde en tant que joueur et entraîneur, peu de gens peuvent le dire. » Sélectionneur en 2002, Rudi Völler sait de quoi il parle : il est passé à un doublé de Ronaldo de cet exploit.

Il ne chercherait pas à dragouiller le DD pour reprendre la Mannschaft quand même ?

