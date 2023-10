Quand Franck Haise a failli devenir l’adjoint de Luka Elsner

Et si, et si.

Rouennais d’origine, Franck Haise retrouve ce vendredi sa Normandie natale, alors que Lens se déplace au Havre pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Héros du Racing, après avoir mené les Sang et Or en Ligue des champions, Haise aurait pu vivre une histoire bien différente, en tant qu’adjoint de Luka Elsner par exemple, comme il le raconte dans les colonnes de Paris-Normandie. « Quand il a été nommé à la tête de l’Union saint-gilloise à l’été 2018, un intermédiaire, avec qui j’avais travaillé précédemment et qui était au sein du club belge, pensait que Luka et moi, on pouvait former un bon duo, raconte le coach. On s’était rencontré à Bruxelles, on avait discuté un peu de football, de la façon dont on voyait les relations humaines, le management etc... » À peine arrivé à Lens, Franck Haise n’avait à l’époque, pas souhaité changer de projet aussi rapidement et avait décliné la proposition, tout en appréciant le personnage : « En tout cas, on avait eu un bon contact. »

Un club où Elsner n’a finalement passé qu’un an, mais qui n’a pas empêché Haise de suivre sa progression. Au stade Océane, il sera donc confronté à un entraîneur qu’il connaît bien, au moins footballistiquement parlant, puisqu’il a « continué à faire ce qu’il faisait depuis ce moment-là. Et je trouve qu’il arrive toujours à bien faire jouer ses équipes, à optimiser le potentiel de celles-ci. » Il ne tarit d’ailleurs pas d’éloge à son sujet, notamment pour la saison du Havre l’an dernier, terminée avec le titre de champion de France de Ligue 2 et une montée bien méritée : « Ce qu’ils ont fait l’an passé avec son staff, avec cette solidité tout au long de la saison et cette force mentale sur la fin, à une période où il y aurait pu avoir un peu de doute, c’était très fort. »

La poignée de main devrait plutôt ressembler à une accolade ce soir.

