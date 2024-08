Pronostic Lille Fenerbahçe : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

La Ligue des Champions est déjà de retour, l’occasion pour nous de vous nos donner nos pronostics Lille Fenerbahçe ! Pour parier sur cette affiche, Unibet vous propose de profiter d’un double bonus : 10€ sans déposer d’argent + 100€ si vous déposez.

Lille délocalisé

En terminant 4e de Ligue 1 la saison passée, le LOSC s’est offert le droit de jouer les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Les Nordistes peuvent tout de même s’en vouloir car ils ont eu l’opportunité à un moment donné de devancer le stade Brestois. Afin d’être prêts pour cette phase de barrage, les Lillois ont disputé de nombreux matchs de préparation. Sur les 6 disputés, le LOSC s’est seulement incliné contre Wolfsbourg, pour 3 succès contre Deinze, La Gantoise et le Celta Vigo. Les Lillois pourraient manquer de rythme lors de cette rencontre qu’ils devront disputer à Valenciennes (Pierre Mauroy est utilisé pour les JO), par rapport aux Turcs qui ont déjà passé un tour.

Fenerbahçe déjà en jambes

Pour son entrée en lice, Fenerbahçe a dominé la formation suisse de Lugano (6-4 en cumulé), remportant les deux matchs (4-3 en Suisse et 2-1 en Turquie). Le grand homme de cette double confrontation a été Edin Dzeko. Malgré le poids des ans, le Bosniaque est toujours aussi efficace avec 4 buts inscrits lors de ses 2 rencontres, dont un triplé à l’aller. Le Fener’ s’est renforcé cet été en attirant l’ancien Niçois Allan Saint Maximin, ou le buteur marocain En Nesyri. Ces éléments viennent solidifier un groupe de qualité dans lequel on retrouvait déjà les Livakovic, Djiku, Soyuncu, Fred, Krunic ou Tadic. Rappelons que l’an passé, Fenerbahçe avait terminé 2e du championnat turc, juste derrière le Galatasaray dans un match à deux et loin devant le 3e.

Un LOSC new look, Fenerbahçe a belle allure

Auteur de 2 très bonnes saisons à la tête du LOSC, le coach Fonseca a attisé les convoitises et est finalement parti rejoindre le Milan AC. Pour le remplacer, les dirigeants nordistes ont misé sur Bruno Génésio, qui reste sur un échec à Rennes. Ce dernier a vu plusieurs éléments quitter le club comme le défenseur Lenny Yoro, parti à Manchester, mais aussi les Yazici, Ounas ou Ivan Cavaleiro. Au rayon des arrivées, Lille a fait signer Meunier, Mandi, Sahraoui et Ethan Mbappé. Désireux de quitter le club, Jonathan David n’a toujours pas trouvé de point de chute et devrait rester dans le Nord cette saison.

Les compositions probables pour ce Lille – Fenerbahce :

Lille : Chevalier – Meunier, Alexsandro, Diakité, Gudmundsson – Angel Gomes, André – Tiago Santos (ou Zhegrova), Cabella, Haraldsson – David.

Fenerbahce : Livakovic – Osayi-Samuel, Soyuncü, Djiku, Oosterwolde – Fred (ou Yüksek), Krunic, Szymansi – Tadic, Dzeko, Kadioglu.

Lille, un coup de Mou face au Fener’

Le Fenerbahce a frappé un grand coup cet été en attirant José Mourinho. La première mission du coach portugais est de qualifier son équipe pour la Ligue des Champions. En jambe après son double succès contre Lugano, le club turc semble en mesure de ramener au moins un nul face à une formation lilloise qui lance sa saison dans un stade autre que le sien. De plus, Fenerbahce semble s’être vraiment renforcé cet été, avec de grandes ambitions au bout. Toute l’expérience du Mou à ce niveau devrait également aider les coéquipiers d’un Dzeko déjà en forme.

Jauge réduite à Valenciennes pour la rencontre entre Lille et Fenerbahçe