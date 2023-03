Pronostic Brighton Crystal Palace : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Brighton enfonce Crystal Palace

Brighton est l’une des très belles surprises de la saison en Premier League avec sa 7e place au classement. Les Seagulls se distinguent également par la qualité de leur jeu avec des joueurs comme le champion du monde MacAllister, l’international équatorien Caicedo, le prometteur March et la pépite japonaise Mitoma. En cours de saison, Brighton a vu son entraîneur Graham Potter être recruté par Chelsea. Pour compenser ce départ, les dirigeants ont misé sur l’Italien De Zerbi, qui a parfaitement pris le relais. Surpris par Fulham à domicile (0-1), les Seagulls ont parfaitement réagi en écrasant West Ham (4-0). Le week-end dernier, ils ont été tout proches de ramener les 3 points de Leeds, mais ont dû se contenter du nul (2-2). La force de cette équipe repose sur son collectif, puisqu’aucun buteur ne se distingue, mais plusieurs éléments affichent 5 à 6 réalisations.

En face, Crystal Palace connaît une année 2023 compliquée, puisque les Eagles n’ont toujours pas remporté le moindre match. Samedi dernier, Palace a bien résisté contre City, mais a craqué en fin de rencontre en offrant un penalty qu’Haaland s’est chargé de transformer (0-1). Si Palace se montre plutôt solide avec 5 nuls lors des 8 dernières journées, la formation de Patrick Vieira est douzième de PL et ne compte que 3 points d’avance sur les premiers relégables. À force d’accumuler les matchs nuls, Palace pourrait se retrouver menacé par la relégation. Pour affronter Brighton, la formation londonienne devrait pouvoir compter sur Cheikh Doucouré qui a purgé sa suspension. Les hommes importants de cette équipe sont les ailiers Zaha et Olise, mais aussi la défense centrale Andersen – Guehi. Porté par sa qualité collective et à domicile, Brighton devrait prendre le dessus sur une formation de Palace pas au mieux. Auteur de 2 buts sur les 2 derniers matchs, le champion du monde MacAllister pourrait faire la passe de trois.

