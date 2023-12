Pronostic Crystal Palace Brighton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Brighton repart du bon pied face à Crystal Palace

Pour lancer la 18e journée de Premier League, Crystal Palace reçoit Brighton dans son champêtre Selhurst Park. Actuellement, l’équipe dirigée par Roy Hodgson occupe la 15e place du championnat, avec 8 points d’avance sur le 1er relégable. Depuis le mois d’octobre, Palace souffre et ne s’est imposé qu’une seule fois à Burnley (0-2). Après avoir perdu à 2 reprises à domicile face à Bournemouth et Liverpool, les Eagles ont réalisé un exploit le week-end dernier en allant arracher le nul à l’Etihad face à Manchester City. Menés de 2 buts, les partenaires de Marc Guéhi ont recollé en fin de match par l’intermédiaire des 2 Français Mateta et Olise. Longtemps blessé, l’international espoir a retrouvé les chemins des terrains lors de la réception d’Everton. Son apport pourrait être important dans ce passage très chargé des fêtes de Noël. Sur une terrible série de 4 revers consécutifs à domicile, Palace doit se reprendre sans son stade.

En face, Brighton est dans la 1re partie de tableau, à la 9e place. Les Seagulls sont devenus une valeur sûre du championnat anglais, notamment grâce à leur qualité de jeu. Arrivé l’an passé, Roberto de Zerbi poursuit le travail de Potter sur cette même philosophie. Dernièrement, Brighton s’est qualifié directement pour les 8e de finale de l’Europa League en remportant son groupe devant l’Olympique de Marseille. Lors des dernières journées, les Seagulls ont perdu à 2 reprises face à Chelsea (3-2) et le week-end dernier contre Arsenal (2-0). Depuis le début de saison, les partenaires de Lewis Dunk ont connu quelques problèmes face aux grosses cylindrées en déplacement avec des revers contre Aston Villa, Man City, Chelsea et donc Arsenal. En revanche, face à des formations à sa portée, Brighton réussit souvent d’excellents résultats. Pour ce match à Selhurst Park, les Seagulls devraient prendre le dessus sur une formation de Palace pas au mieux.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

