Pronostic Benfica Atlético : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

L’Atlético solide face au Benfica

La saison passée, le Benfica a fini en 2e position de son championnat, loin derrière un Sporting dominateur. Dans cette entame de saison, la formation portugaise accuse déjà quelques points de retard sur leurs rivaux lisboètes. En effet, la formation désormais entraînée par Bruno Lage a perdu contre Famalicao et a signé un nul à Moreirense. Si le Benfica a perdu des points loin de ses bases, il a été impressionnant dans son stade de la Luz. Sur la scène européenne, le club portugais est allé s’imposer sur la pelouse de l’Étoile rouge de Belgrade (1-2) grâce à des buts de ses internationaux turcs Akturkoglu et Kokcu. Ce mercredi, l’obstacle sera un peu plus difficile avec la réception de l’Atlético de Madrid. Dans cette formation, on retrouve toujours l’expérimenté Ángel Di María, mais aussi Pavlidis, Amdouni, ou Kaboré.

Cet été, les Colchoneros ont notamment recruté de très bons éléments, avec Le Normand, Sorloth ou Álvarez. Dans cette entame de championnat, le club madrilène est toujours invaincu mais a laissé plusieurs points en route avec des nuls contre Villarreal, l’Espanyol, le Rayo Vallecano et le week-end dernier, contre le Real Madrid. Dans le derby, les hommes de Simeone ont arraché le point du nul lors des dernières secondes du match par Ángel Correa (1-1). Actuellement, les Matelassiers se sont fait une spécialité de marquer dans le temps additionnel puisque l’Argentin Álvarez avait déjà offert la victoire aux siens en fin de match contre le Celta de Vigo. Ce scénario s’était déjà produit face à Leipzig en Ligue des champions avec cette fois Giménez à la conclusion d’un centre de Griezmann. L’international français a annoncé cette semaine sa retraite internationale et va désormais se concentrer sur son club. Toujours invaincu cette saison à l’inverse du Benfica, l’Atlético devrait au moins prendre le point du nul au Portugal. Mais à l’Estadio de la Luz, il sera peut-être difficile de s’imposer.

