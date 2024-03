Les clubs français n’ont pas attendu le 21e siècle pour se faire voler en Coupe d’Europe.

Les plus vieux des supporters marseillais s’en souviennent peut-être encore : un soir d’avril 1990, les coéquipiers de JPP font face aux Portugais du Benfica pour une place en finale de la C1, qu’on appelait alors Coupe des Champions. Après une victoire 2-1 à l’aller, les Phocéens arrivent confiants devant les 120 000 torcedores de l’Estádio da Luz. Les hommes de Gérard Gili dominent sans parvenir à trouver la faille et à la 83e minute, Vata renvoie les Marseillais sur la Canebière d’un but de l’avant-bras. L’arbitre belge ne bronche pas et les Portugais accèdent à la finale, où ils iront perdre face au grand Milan.

Interrogé par A Bola avant le remake de cette confrontation en quarts de finale de C3 les 11 et 18 avril, l’Angolais nie toujours les faits : « Ce but restera dans l’histoire de Benfica. Beaucoup de gens disent que j’ai marqué de la main. Mais l’arbitre n’a jamais dit que c’était un but de la main. Ce ne fut pas de la main mais de l’épaule. Pourquoi je mentirais 34 ans après ? C’est moi qui ai marqué, je suis le seul à pouvoir dire si c’était de la main ou non. »

Prochain épisode : Schumacher affirme qu’il n’y avait pas faute sur Battiston.

