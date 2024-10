Pour Vitinha, « le PSG de maintenant est plus fort que celui de l’année dernière »

Objectif Ligue des champions alors ?

Invité ce mardi dans l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC, Vitinha a pu longuement se confier sur son aventure au Paris Saint-Germain. Le milieu portugais, 27e du Ballon d’or la veille, est notamment revenu sur les différences entre l’équipe de cette année, et celle de la saison dernière, portée par Kylian Mbappé. Pour l’ancien de Porto, ça ne fait aucun doute : « le PSG de maintenant est plus fort que celui de l’année dernière ». « Tu perds un joueur qui est un des meilleurs joueurs du monde, un joueur qui marque 50 buts, c’est évident que ça change un peu l’équipe, ça change un peu la dynamique, ça change tout, mais pas en mal », a-t-il poursuivi.

Il a également développé son point de vue sur la saison passée, parfois jugée comme ratée par les observateurs du club de la capitale. Un constat avec lequel il n’est absolument pas d’accord : « On a gagné la Coupe de France, on a gagné la Ligue 1, on est arrivé en demi-finale de la Ligue des champions. Et après on nous dit que c’est une mauvaise saison ? Comment on peut dire que c’est une mauvaise saison ? C’est une incroyable saison. On est 36 équipes en Ligue des champions et on est arrivé dans les quatre dernières et on a raté la qualification pour rien ».

« Pour rien » = à 67 poteaux près.

