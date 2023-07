Pisté en Turquie et en Arabie Saoudite, Dimitri Payet s’entraîne seul à Marseille

Un avenir incertain.

Absent de groupe de l’Olympique de Marseille qui s’est envolé vers l’Allemagne dimanche afin d’effectuer dix jours de préparation et deux matchs amicaux, Dimitri Payet semble ne pas entrer dans les plans de Marcelino. Le club a évoqué des « raisons personnelles » pour expliquer son absence, sans en dévoiler plus. Après une saison galère sous les ordres d’Igor Tudor, le meneur de jeu est-il encore prêt à à manger son pain noir sur le banc de touche ? Pour l’heure, il est resté à Marseille où, d’après les informations de L’Équipe, il s’est entraîné seul à la Commanderie ce jeudi.

Comme Jordan Amavi ou Pol Lirola, le numéro 10 olympien est à court de rythme au sortir de son exercice quasi-blanc (seulement quatre buts et trois passes décisives en moins de 1 000 minutes sur le terrain). À la différences des autres « lofteurs », lui conserve une place particulière dans l’histoire du club. Malgré les touches sérieuses en Turquie et en Arabie Saoudite, Dimitri Payet souhaite absolument rester à l’Olympique de Marseille. À un an de la fin de son contrat, celui qui soufflera sa 37e bougie lors de la saison prochaine saison ne veut pas entendre parler de pont d’or.

Et si l’OM avait tout simplement voulu se délester d’un poids avant le stage en Autriche ?

