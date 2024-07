Nice ne ferme pas la porte pour Chancel Mbemba

Du loft à l’Europe real quick ?

En quête de renforts défensifs, l’OGC Nice pourrait faire appel à Chancel Mbemba, qui n’entre plus dans les plans du côté de l’Olympique de Marseille. « Comme je l’ai déjà dit, on a des recherches et des pistes. Je ne vais pas vous donner des noms, bien évidemment. Je sais qu’il est à Marseille aujourd’hui, c’est un garçon en difficulté, enfin il est dans un loft, a réagi Florian Maurice, interrogé sur le sujet en marge de la présentation de Jonathan Clauss. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. On regarde un peu tout ce qui peut se faire et puis on va essayer de ramener le profil idéal pour pouvoir jouer à Nice. »

Il sera temps ensuite de faire une offre pour Leonardo Balerdi et Quentin Merlin.