Neymar décisif pour sa première avec Al-Hilal mais frustre son public

Frustration, synonyme de Neymar.

Alors qu’il vient tout juste de briser le record de Pelé en devenant le meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne (79 pions), Neymar a pu étrenner sa nouvelle tunique, ce vendredi. Transféré à Al-Hilal pour 90 millions d’euros cet été, l’ancien Parisien est entré à l’heure de jeu, alors que son équipe menait déjà 2-0 face à Al-Riyadh. Il ne lui aura fallu que quelques secondes pour remplir sa feuille de stats’, en délivrant un caviar pour Nasser Al-Dawsari. Mais c’est en fin de partie que Neymar a fait parler de lui.

Ou plutôt Salem Al-Dawsari, son coéquipier et capitaine. Alors qu’il ne restait que cinq minutes à jouer, et que le score était de 4-0, les locaux obtiennent un penalty. L’occasion rêvée de voir Neymar, l’un des meilleurs dans cet exercice, ouvrir son compteur devant ses nouveaux fans… Sauf que c’est Al-Dawsari, légende du club, qui se présente au point de penalty. Une bronca descend alors des travées, sans que cela ne gêne le capitaine, qui corse l’addition. Score final 6-1 pour Neymar et ses coéquipiers.

Mais déjà une polémique.

