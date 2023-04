National : Versailles et Concarneau malmenés, les derniers révoltés

Quelques retournements de situation, ce vendredi !

À l’occasion de la 26e journée de National, certains premiers de la classe se sont en effet fait malmener. Versailles, le leader provisoire, ne s’en est par exemple pas sorti à Cholet (sixième) : Leborgne a vu les filets trembler au retour des vestiaires, mais Ndilu lui a répondu tardivement. Même résultat nul pour Concarneau, troisième, qui a très tôt ouvert le score par El-Khoumisti (face-à-face) à Villefranche Beaujolais (treizième) avant de céder en fin de rencontre devant Taufflieb sur un coup franc mal repoussé. De son côté, Dunkerque est tranquillement allé s’imposer à Sedan : le quatrième a inscrit trois buts en moins de dix minutes (Ipiele en angle fermé, tête de Bilingi sur corner et enroulé de Ghrieb terminant en poteau rentrant), alors que le huitième a réduit la marque de manière anecdotique par Ramalingom. Ikanga, quant à lui, s’est mué en héros de la soirée en faveur du Red Star (cinquième) : l’avant-centre a planté un doublé de renard des surfaces, un exploit important, puisque son équipe a fini à dix (expulsion d’El Hriti) et qu’Orléans (neuvième) a ensuite marqué via Lepaul.

Le FC Versailles ouvre le score au SO Cholet Suivez le match en direct sur https://t.co/nqxOy8DtxX#NationalFFF pic.twitter.com/ckIP0hEMll — Championnat National (@NationalFFF) March 24, 2023

Carton rouge aussi pour Daguin, d’Avranches (septième). Sauf que ce dernier a complètement renversé Le Puy (quinzième), qui avait pris les devants sur un penalty de Ben Fredj, en calant trois pions dans le dernier quart d’heure de jeu (doublé de Françoise, un goal pour Koyalipou). Pendant ce temps-là, Borgo (lanterne rouge) s’est donné un petit espoir dans la lutte pour le maintien en allant battre Châteauroux (dixième) sur la plus courte des marges avec un Kouakou tout en subtilité et décisif. 1-0 également en faveur de Paris 13 Atletico (avant-dernier), Tegar faisant la différence en dehors de la surface de réparation au détriment de Bourg-en-Bresse (quatorzième).

Bien sûr qu’il est possible de passer une soirée divertissante, devant la troisième division !

Gaetan Kouakou donne de l'espoir au FC Borgo Suivez le match en direct sur https://t.co/nqxOy8DtxX#NationalFFF pic.twitter.com/iz9XOyQ1kP — Championnat National (@NationalFFF) March 24, 2023

Avranches 3-1 Le Puy

Buts : Françoise (82e et 85e) et Koyalipou (91e) pour Avranches // Ben Fredj (61e, SP) pour Le Puy

Cholet 1-1 Versailles

Buts : Ndilu (84e) pour Cholet // Leborgne (48e) pour Versailles

Paris 13 Atletico 1-0 Bourg-en-Bresse

But : Tegar (69e)

Châteauroux 0-1 Borgo

But : Kouakou (20e)

Villefranche Beaujolais 1-1 Concarneau

Buts : Taufflieb (84e) pour Villefranche Beaujolais // El-Khoumisti (7e) pour Concarneau

Red Star 2-1 Orléans

Buts : Ikanga (29e et 36e) pour le Red Star // Lepaul (66e) pour Orléans

Sedan 1-3 Dunkerque

Buts : Ramalingom (63e) pour Sedan // Ipiele (18e), Bilingi (24e) et Ghrieb (27e) pour Dunkerque

