Nantes tient ses premières recrues hivernales

Le FC Nantes perd Moses et prend Bénie.

Comme annoncé par Ouest-France, le FC Nantes s’apprête à accueillir Bénie Traoré sur le front de son attaque. L’international Espoirs ivoirien est sous contrat avec Sheffield United et viendrait se relancer en Ligue 1 en raison de son manque de temps de jeu en Angleterre (neuf matchs cette saison). Il s’agit d’un prêt avec une option d’achat estimée à 4,5 millions d’euros.

L’arrivée de l’ailier de 21 ans permettra de provisoirement pallier les absences de Mostafa Mohamed (Égypte) et Moses Simon (Nigeria), sélectionnés pour la CAN. Formé à l’ASEC Mimosas d’Abidjan, Bénie Traoré a ensuite rejoint les Suédois du BK Häcken entre 2021 et 2023 avant de filer en Premier League l’été dernier.

Tino Kadewere est également attendu à la Jonelière. Un prêt de la part de Lyon, assorti d’une option d’achat activable par Nantes en cas de maintien. Le Zimbabwéen a disputé onze rencontres sous les couleurs de l’OL cette saison, dont deux comme titulaire.

