Mercato : Le FC Nantes a tranché sur l'avenir de Mostafa Mohamed

Au moins un joueur qui restera à Nantes la saison prochaine.

Remarqué cette saison aussi bien pour son sens du but (11 pions toutes compétitions confondues) que pour son refus de jouer à Toulouse, lors de la 35e journée, afin de ne pas porter le flocage arc-en-ciel de soutien à la lutte contre l’homophobie (ce qui lui avait valu une sanction financière), Mostafa Mohamed (25 ans) va rester dans la cité des ducs de Bretagne. L’international égyptien (25 capes, 6 réalisations), prêté par Galatasaray au FCN cette saison, faisait l’objet d’une option d’achat (de 6,6 millions d’euros selon Ouest-France), que le club jaune et vert a décidé de lever afin de signer le joueur jusqu’en 2027.

Il reste. 🇪🇬🏹 Option d’achat levée pour @mmostafa_11 ! ✔︎ Notre attaquant égyptien s'engage avec le FC Nantes jusqu'en 2027. #OnEstNantes pic.twitter.com/ksG6KQRlYv — FC Nantes (@FCNantes) June 14, 2023

Parfois en balance avec Andy Delort ou Ignatius Ganago pour une place de titulaire lors de cet exercice (seulement 18 titularisations en Ligue 1), l’avant-centre a semble-t-il tout de même convaincu les dirigeants nantais. Il n’aura évolué en Turquie que quelques mois, entre février 2021 et l’intersaison 2022. Reste à savoir si sa connexion avec Ludovic Blas (Mohamed a délivré quatre passes décisives avec les Canaris, dont trois pour Blas, et le gaucher lui a rendu la pareille à trois reprises) existera encore l’année prochaine : après avoir été contraint de rester en Loire-Atlantique l’été dernier, l’ancien Guingampais devrait plier bagage lors de ce mercato, tout comme son acolyte Alban Lafont. Au passage, le double M devient le quatrième plus gros achat de l’histoire du club.

Détrônant l’inoubliable Ariza Makukula.

