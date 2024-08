L'Olympique de Marseille signe un nouvel international canadien

Il va falloir apprendre le québécois sur la Canebière.

Après avoir déjà fait venir l’international canadien Ismaël Koné, l’Olympique de Marseille continue sa mue vers le pays du sirop d’érable. Dans un communiqué publié ce dimanche, l’OM a annoncé l’arrivée de Derek Cornelius, un défenseur central, en provenance de Malmö. Celui qui évolue avec la sélection canadienne depuis 2018, mais qui possède aussi la nationalité jamaïcaine, a connu un parcours sinueux, en commençant en Allemagne, avant de filer en Serbie, en MLS, en Grèce, et donc en Suède. Pour le débaucher, Pablo Longoria a dû débaucher un peu plus de quatre millions d’euros. Cornelius vient combler un secteur défensif qui paraît désormais complet, avec Bamo Meïté, Leonardo Balerdi et Lilian Brassier.

En attendant Youssoufa Moukoko.

