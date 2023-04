Mbappé : « Se qualifier pour cet Euro et ensuite aller le gagner »

Le capitaine a parlé.

Fraîchement intronisé dans ses nouvelles fonctions, Kylian Mbappé n’a pas traîné pour annoncer, dans un entretien accordé à Téléfoot, ses nouveaux objectifs pour l’équipe de France : « Se qualifier pour cet Euro et ensuite aller le gagner. » Une mission largement dans les cordes des Bleus selon lui : « Quand tu regardes le papier, je me mets à la place des gens qui sont devant leur télé, ils se disent comment on va faire pour ne pas gagner. On n’a pas problème pour dire qu’on joue dans les meilleurs clubs du monde, qu’on a des joueurs qui font partie des meilleurs à leur poste. »

Le nouveau capitaine des Tricolores revient également sur son nouveau rôle et veut faire « le lien entre l’ancienne et la nouvelle génération ». Il s’estime chanceux depuis son arrivée en équipe de France en 2017 : « Jusqu’ici, j’ai été gâté dans les générations, j’ai eu de bonnes équipes. » Et la cuvée 2023 ne semble pas déroger à la règle.

Au hasard, en manquant le cinquième tir au but ?

