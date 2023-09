Martin Ødegaard prolonge avec Arsenal

Les Gunners sont tranquilles pour un petit bout de temps.

À 24 ans, Martin Ødegaard voit sur le long terme. Après des débuts précoces mais agités, le milieu de terrain passé par le Real Madrid, Vitesse Arnhem ou la Real Sociedad est désormais bien installé à Arsenal. Depuis 2021, il impressionne dans le nord de Londres, semble enfin montrer l’étendue de son talent et devrait encore le faire pour les saisons à venir. Ce vendredi, le club a ainsi annoncé la prolongation de son meneur de jeu et capitaine jusqu’en 2028.

"I've found a place that feels like home." — Arsenal (@Arsenal) September 22, 2023

« À Arsenal, depuis le premier jour, je me suis senti bien et c’est vraiment ma maison maintenant. J’aimerais dire merci à tout ceux qui travaillent aux clubs et à nos merveilleux supporters. Je vais continuer de tout donner pour que ce club réussisse dans les années à venir », a commenté le Norvégien via les canaux de communication des Gunners. Tout sourire aux côtés de Mikel Arteta, il lance de la meilleure des manières un week-end qui s’achèvera par le derby face à Tottenham, dimanche.

Après la gifle infligée au PSV (4-0) en Ligue des champions, ça pourrait ressembler à une semaine parfaite.

