Manchester City assure contre Newcastle

Manchester City 1-0 Newcastle

But : Álvarez (31e) pour les Citizens

Premier test réussi pour Manchester City.

Malgré un début de saison miné par les blessures (John Stones, Rúben Dias, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva), Manchester City a fait parler la profondeur et la puissance de son effectif pour s’imposer (1-0) face à l’épouvantail Newcastle ce samedi soir. La tâche s’annonçait difficile face au quatrième de la dernière saison de Premier League, et les Citizens ont été obligés d’afficher un niveau de jeu élevé et constant pour ne pas se faire surprendre par la bande d’Alexander Isak, bien muselé par la défense de City. Les Skyblues, au contraire, se sont montrés dangereux bien que maladroits (quatorze tirs à sept, mais seulement quatre cadrés à un), hormis Julián Álvarez.

L’attaquant international argentin, toujours aussi précieux malgré et qui parvient à exister dans l’ombre d’Erling Haaland, a parfaitement exploité le décalage de Phil Foden en enchainant une frappe sans élan à l’entrée de la surface de réparation qui vient se loger dans la lucarne opposée de Nick Pope, le gardien des Magpies ne pouvant qu’effleurer le cuir (1-0, 31e). Une illumination dans ce combat de près de 100 minutes qui montre encore la supériorité des joueurs de Pep Guardiola – décidé à conserver le même XI toute la rencontre – outre-Manche. Car si ces derniers se sont imposés sur la plus petite des marges, le score aurait pu être bien plus lourd sans les échecs d’Haaland (41e, 63e, 65e) ou Foden (89e).

Une victoire sans but d’Haaland, ça pourrait même compter double.

Manchester City (4-2-3-1) : Ederson – Walker, Akanji, Dias, Gvardiol – Rodri, Kovačić – Foden, Álvarez, Grealish – Haaland. Entraineur : Pep Guardiola.

Newcastle (4-3-3) : Pope – Trippier, Schär, Botman, Burn – Tonali (Anderson, 66e), Guimarães, Joelinton (Longstaff, 57e) – Almirón (Livramento, 86e), Isak (Wilson, 66e), Gordon (Barnes, 56e). Entraineur : Eddie Howe.