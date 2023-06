L’UNECATEF dénonce la valse des entraîneurs en Ligue 1

Trop, c’est trop.

Dans un communiqué publié ce dimanche, l’Union Nationale des Entraîneurs et Cadres Techniques du Football français (UNECATEF) pousse un coup de gueule contre le trop grand nombre d’entraineurs licenciés cette saison. « Seuls 4 entraineurs qui ont débuté sur un banc de Ligue 1 le Week-end du 5 et 7 août 2022 seront à nouveau en poste début aout pour la saison 2023/2024. Et encore on ne se sait pas ce que nous réserve l’inter-saison », constate le syndicat. En plus d’évoquer des raisons plutôt fallacieuses pour justifier ces licenciements, l’UNECATEF en profite pour dézinguer Toulouse.

Le TFC, qui devrait se séparer de Philippe Montanier dans les prochains jours, « vient de nous prouver que même sans raison, on peut jeter celui qui après avoir fait remonter son club en Ligue 1, qui l’a maintenu de brillante manière en gagnant au passage, la Coupe de France qualifiant le club pour l’Europa ligue. » Pour le syndicat, il s’agit d’une « nouvelle preuve que le travail effectué n’a que peu de valeur. » Toujours en s’appuyant sur les Violets, l’UNECATEF dénonce une tendance globalement à la hausse ces dernières années : « Les entraîneurs sont passés du statut de fusible à celui de torchon que l’on jette après usage […] La culture de l’immédiateté a pris le pouvoir. C’est le sens de l’histoire actuelle pas certain que le sport en sorte gagnant.»

Un peu comme lors du passage de son président, Raymond Domenech, au FC Nantes finalement.

