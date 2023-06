Philippe Montanier bientôt viré par Toulouse

Saison décevante pour le TFC qui a seulement remporté le premier titre de son histoire.

Comme révélé par Lesviolets.com, L’Équipe et Foot Mercato, il ne fait plus aucun doute que l’ancien coach de la Real Sociedad ne sera pas sur le banc du Téfécé la saison prochaine. Guidé par les datas, Damien Comolli, le président de Toulouse, aurait été déçu de la 13e place acquise par le club, malgré le maintien relativement facile. En conférence de presse en fin de saison, il avait souligné que les datas projetaient de finir « entre la 10e et la 11e place ». « On a passé une saison qui sort de l’ordinaire sur plein de plans, mais qui, en même temps, a provoqué un peu de frustration chez nous », avait-il confié.

Le technicien paie aussi une relation refroidie depuis quelques mois avec son président. C’est l’Espagnol Carles Martinez Novell, déjà dans le staff depuis cet hiver, et en phase avec la philosophie de Comolli, qui devrait reprendre le poste. Si cette saison reste une grande réussite pour les Toulousains, elle a failli très mal commencer. Lesviolets.com dévoilent ce samedi que les joueurs ont failli faire grève lors d’un match de préparation l’été dernier, alors que le président du TFC n’avait promis que de petites primes si le club finissait au-delà de la dixième place, les datas prévoyants un top 10. Le litige avait finalement été réglé.

Il paraît que Damien Comolli achète sa baguette en fonction des datas.

