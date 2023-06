L'OL à fond sur Christian Pulisic ?

Ça va parler anglais au Groupama Stadium.

Alors que le mercato lyonnais met du temps à se mettre en route, L’Équipe révèle ce samedi que l’OL aurait fait de Christian Pulisic sa priorité. Le joueur, qui a vécu un exercice compliqué à Chelsea et où il voit arriver en masse de nouveaux renforts offensifs, aurait déjà été contacté par le groupe Eagle Football, en charge du club français. Pour l’heure, l’attaquant n’aurait pas exprimé de quelconque réticence quant à l’idée d’arriver dans le Rhône et souhaiterait bel et bien quitter les Blues dès cet été.

Une transaction autour de 20 millions d’euros pourrait suffire pour faire céder Chelsea, qui avait déboursé 64 millions en janvier 2019 pour l’arracher à Dortmund. Pas besoin d’aller bien loin pour comprendre l’idée de l’OL, désormais dirigé par des Américains : attirer, à trois ans d’un Mondial qui se déroulera en partie aux États-Unis, la star de la sélection américaine. Lyon doit désormais faire face à la concurrence italienne, puisque Naples, Milan et la Juve seraient aussi intéressés, mais également au désir du joueur de retenter l’aventure dans un autre club de Premier League.

Autrement dit : rien n’est fait.

