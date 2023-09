Loïc Badé : « Je n’ai que des bons souvenirs de Lens »

S’il continue, il va faire Badé les supporters lensois.

Pour sa première rencontre de Ligue des champions en carrière, Loïc Badé va retrouver l’une de ses anciennes équipes mercredi soir : le RC Lens. Et il n’a pas oublié son passage dans l’Artois, lors de la saison 2020-2021, comme il l’a évoqué pour beIN Sports : « Des souvenirs à Lens, j’en ai beaucoup, et que des bons. (…) À Lens, je n’ai que du positif à en sortir. » Il ne doute d’ailleurs pas que les Lensois vont se remettre de leur début de saison catastrophique : « Ce sont des choses qui peuvent arriver, ce sont des moments très compliqués, mais ils vont très vite s’en sortir. C’est une équipe qui travaille beaucoup et qui est pleine d’humilité. » Ce duel entre deux équipes mal en point (Séville est 17e de Liga), sera donc une belle occasion de se relancer, pour surfer sur une potentielle dynamique d’un succès européen. L’opportunité aussi de montrer que le dernier vainqueur de la C3 est à sa place en C1 : « On a l’occasion de montrer qu’on est aussi capables de montrer de bonnes choses en Ligue des champions, donc on a à cœur de montrer qu’on n’est pas seulement une équipe de Ligue Europa. »

[📺LIVE] ⚽️ #FootballShow 🎙 Loïc Badé : "La présence de Sergio Ramos nous pousse à être plus professionnels" pic.twitter.com/N343maCPaL — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 18, 2023

Pour cette première rencontre de Coupe d’Europe cette saison, Séville pourra surtout compter sur l’expérience d’un certain Sergio Ramos. Hasard ou non, sa première sous le maillot andalou, le week-end dernier, a coïncidé avec le premier match de la saison sans encaisser de but pour l’équipe de José Luis Mendilibar. La première victoire aussi. Et pour Loïc Badé, l’ancien Madrilène est un renfort de poids pour le groupe : « C’est très rassurant. Juste sa présence dans le groupe aux entraînements, ça nous permet à tous d’être plus professionnels, parce qu’on a “un exemple”, donc on a envie de faire encore mieux. Et ça se confirme sur le terrain, le fait qu’il soit là, ça nous rassure beaucoup et c’est que du positif pour l’équipe. »

Lors de dernière confrontation face au Racing, Sergio Ramos s’est, en tout cas, imposé trois buts à un au Parc des Princes.

