L’international hongrois Loïc Nego retrouve la France et découvrira la Ligue 1

Récent champion de Ligue 2, Le Havre n’a pas perdu de temps pour renforcer son effectif malgré les problèmes financiers que dénonce le président Jean-Michel Roussier. Et la première recrue normande se nomme Loïc Nego, ex- international espoir français – il a remporté le championnat d’Europe des moins de 19 ans en 2010 avec la France – devenu international hongrois qui arrive tout droit du Fehervar FC, en première division hongroise. Avec près de 350 matchs joués dans le monde professionnel, le latéral droit formé à Nantes vient apporter toute son expérience au HAC pour deux saisons. À 32 ans, il performe encore grâce à sa vitesse et son savoir-faire, mais apparaît également comme un couteau suisse bien aiguisé puisqu’il peut très bien évoluer en tant que piston ou milieu de terrain.

𝗨𝗻 𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗹 𝗮𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲̀𝗴𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗴𝗮𝗹𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗖𝗶𝗲𝗹&𝗠𝗮𝗿𝗶𝗻𝗲… 🎨 Le latéral droit, international Hongrois, Loïc Nego a paraphé ce jour un contrat de deux saisons en faveur du HAC ! 👏 pic.twitter.com/9KTQ5SlHPf — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) June 23, 2023

