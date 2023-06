Accord LFP-CVC : Pour leur président, les Havrais sont « les cocus de l’histoire »

Faire mieux avec moins.

Quelques semaines après leur promotion dans l’élite française, les Havrais font face à un problème de taille : l’argent touché grâce à l’accord entre la LFP et la société CVC Capital Partners – qui permet à la Ligue de verser 1,5 milliard d’euros aux clubs – sera inférieur à ce qu’ils pouvaient espérer empocher en restant en Ligue 2. De fait, les Normands toucheront 1,5 million d’euros au lieu de trois en deuxième division. Pour trait de comparaison, certains clubs devraient toucher 33 millions d’euros, d’autres près de 100 millions. Ce partage inéquitable a eu la force de faire sortir de ses gonds Jean-Michel Roussier, le président du club : « Nous sommes les cocus de l’histoire. C’est inacceptable pour nous, nous sommes très en colère. On s’est battus pour monter en Ligue 1 toute la saison avec deux clubs, Metz et Bordeaux, qui avaient touché 8,25 millions d’euros de CVC l’an dernier. 8 milllions de différence, c’est énorme sur un budget de Ligue 2 et maintenant on nous demande de nous mesurer à des clubs qui, pour la plupart, auront reçu au moins 33 millions d’euros. Il aurait été logique que l’on prenne une demi-part, soit 16,5 millions. Où est l’égalité entre membres de la Ligue ? Or, la Ligue, ce sont les clubs. ».

Le club doyen a déjà chargé son avocat d’étudier tous les recours possibles afin de percevoir davantage d’argent qui leur permettrait de faire valoir leurs chances de faire jeu égal la saison prochaine.

Pas sûr encore, mais ça sent le Roussier.

