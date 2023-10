Lille éteint Monaco

Lille 2-0 Monaco

Buts : Cavaleiro (32e), Diakité (42e) pour les Dogues.

Leader avant le début de cette journée de championnat, l’ASM a pris la marée nordiste en pleine poire ce dimanche à Pierre-Mauroy (2-0). La clique à Paulo Fonseca enchaîne un sixième match sans défaite toutes compétitions confondues et flirte désormais avec le podium.

En ce moment, mieux vaut ne pas laisser Edon Zhegrova seul dans la nature. Déjà passeur décisif trois jours plus tôt en coupe d’Europe face à Bratislava (2-1), l’international kosovar a été intenable (deux passes décisives) fasse à la permissive défense monégasque. Adi Hütter, à l’infirmerie débordante (Magassa, Salisu, Henrique, Vanderson, Maripan, Embolo), avait reconduit son schéma à quatre derrière. Insuffisant. Ismaily, à deux reprises, a initié deux mouvements collectifs léchés, à destination de Zhegrova. Lequel a d’abord fixé pour délivrer un caviar de centre au second poteau à Ivan Cavaleiro qui n’avait plus qu’à punir son ancien club et débloquer son compteur avec le Losc (1-0, 32e). Dix minutes plus tard, l’heureux bénéficiaire du serveur Zhegrova, Bafodé Diakité, trouvait le petit filet opposé (2-0, 42e). Une addition salée pour l’ASM qui avait jusqu’alors fait preuve de bonnes intentions – notamment via Aleksandr Golovin – mais sans tranchant.

Aux grands maux les grands remèdes, Adi Hütter a injecté du sang frais (Akliouche et Boadu). Encore fallait-il que ses ouailles parviennent à distraire Lucas Chevalier. Golovin (48e) et Akliouche (64e, 74e) ont courbé l’échine devant le portier lillois. Sauf Boadu, à la réception d’un corner dévié, mais finalement signalé hors-jeu après avoir cru réduire la marque (69e). Même sans Jonathan David au coup d’envoi (pour la première fois non titulaire en L1 depuis 10 mois) ce LOSC là avait suffisamment d’armes pour croquer Monaco.

Parfait avant de filer au Vélodrome samedi prochain.

LOSC (4-2-3-1) : Chevalier – Ismaily, Yoro, Alexsandro, Diakité (Santos, 86e) – André, Bentaleb – Zeghrova (Ounas, 72e), Gomes (Gudmundsson, 86e), Cavaleiro (Cabella, 86e) – Yacizi (David, 72e). Entraîneur : Paulo Fonseca.

ASM (4-4-2) : Köhn – Diatta, Singo, Matsima (Ben Seghir, 69e), Jakobs – Minamino (Akliouche, 46e), Zakaria, Fofana, Golovin – Balogun (Boadu, 46e), Ben Yedder. Entraîneur : Adi Hutter.

