Pronostic Lille Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco en patron à Lille

L’affiche de cette 10e journée de Ligue 1 oppose deux formations sur d’excellentes dynamiques, Lille à Monaco. En effet, le LOSC occupe actuellement la 4e place du classement avec 5 points de retard sur le leader, qui n’est autre que l’AS Monaco. Les hommes de Fonseca sont sur une bonne série en L1, puisqu’ils ont battu Le Havre, et Brest pour un nul dans le derby à Lens. Le week-end dernier, les Lillois ont pris le dessus sur le Stade brestois grâce à l’homme en forme du moment, le Turc Yazici. Ce dernier a de nouveau été décisif en la Ligue Europa Conférence en milieu de semaine face au Slovan Bratislava (2-1). En s’imposant contre la formation slovaque, Lille a pris les commandes de son groupe et se place en position de qualification. Il est important de noter que Lille ne s’est imposé qu’une seule fois cette saison après une rencontre européenne, face à Montpellier (1-0). Lors des autres matchs, le LOSC a perdu à Lorient, contre Reims et a signé un nul à Lens.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, Monaco a raté le coche pour une qualification européenne l’an dernier. Le club de la Principauté a donc simplement à se focaliser sur le championnat, ce qu’il réussit à faire parfaitement bien. En effet, l’ASM est en tête de la Ligue 1 à l’orée de cette journée, et n’a concédé qu’une seule défaite dans le derby face à Nice (0-1). Lors de cette rencontre, les Monégasques auraient mérité d’accrocher au moins le point du nul, mais Balogun a manqué deux penaltys dans ce choc. Depuis ce revers, l’attaquant (3 buts) et le reste de la bande d’Adi Hütter ont repris leur marche en avant en s’imposant contre Marseille (3-2), Reims (1-3) et Metz (2-1). Contre les Lorrains, les Monégasques ont encaissé le but de ce début de saison avec une réalisation de Camara de plus de 50 m. Mené au tableau d’affichage, Monaco a réagi par son international russe Golovin, auteur d’un doublé. Sur sa lancée, Monaco devrait profiter de sa fraîcheur pour au moins accrocher un point à Lille, fatigué de son match européen qui a été tendu pendant 90 minutes.

► Le pari « Victoire ASM ou match nul » est coté à 1,58 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 216€ (316€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Balogun buteur » est coté à 2,95 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 490€ (590€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « victoire Monaco » est coté à 2,90 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 480€ (580€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Lille – Monaco :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Lille Monaco détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Le FC Barcelone sanctionné par l'UEFA, l'OM, le PSG et Monaco toujours surveillés