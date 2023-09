Ce Classique laissera des traces.

« Il est impensable de rester sourd à de tels chants haineux et homophobes dans nos tribunes […]. Il est urgent de les éradiquer de nos stades », écrivait la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra lundi, au lendemain d’un PSG-OM au cours duquel de nombreux chants peu subtils avaient été entonnés par les tribunes (et même par les joueurs parisiens). Ce jeudi, AOC a été plus loin : « Oui, on aurait dû arrêter ce match, a-t-elle affirmé devant les caméras. Je pense que ces protocoles d’arrêt des matchs en cas de chants homophobes, en cas d’incitation à la haine, parce qu’il s’agit de ça, oui c’est nécessaire. Ça s’est fait par le passé, en 2018, 2019, ça se fait beaucoup moins depuis un certain temps. »

Le match #PSGOM aurait-il dû être arrêté après les chants homophobes entonnés au Parc des Princes❓ La ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra répond 👇 pic.twitter.com/Fq45XZ6lG2 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 28, 2023

« Nous incitons les instances à prendre toutes leurs responsabilités, y compris les associations de supporters pour qu’elles-mêmes nous aident, continue-t-elle. J’aurai un temps d’échange avec certaines de ces associations dès lundi prochain, pour continuer à revoir ensemble tout ce qu’on doit faire monter en puissance dans nos plans d’action, pour que ces situations ne se reproduisent pas. »

Attention au derby Rennes-Nantes de ce week-end…

