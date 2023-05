La marée violette.

La finale de Ligue Europa Conférence entre la Fiorentina et West Ham se tiendra le 7 juin 2023 à l’Eden Aréna de Prague, en République Tchèque, et on risque de beaucoup entendre parler italien. Les ultras de la Viola dénoncent le manque de billets mis à disposition pour aller supporter leur équipe et appellent à se rendre en masse dans la capitale tchèque.

Il cuore del tifo della #Fiorentina ha invitato a presentarsi nella città sede della finale di #UECL anche senza bigliettohttps://t.co/9ziLXR3g9n — Fiorentina.it (@fiorentina_it) May 30, 2023

L’UEFA a attribué environ 5 000 billets à chacun des deux clubs, ce qui est jugé insuffisant. « Tous à Prague, même sans billets ! Compte tenu du nombre limité de billets disponibles pour le stade qui accueillera la finale de la Conférence League, nous invitons ceux qui n’ont pas de billets à se rendre dans la ville malgré tout. Envahissons-la ! » a écrit la Curva Fiesole, dans un tract qui circule sur Internet.

Prêt à tout pour voir leur équipe en Ligue Europa.

