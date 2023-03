Les supporters angevins appellent à manifester avant le match contre Toulouse

Dans le foot aussi, les manifs existent.

La descente aux enfers se poursuit pour le SCO d’Angers. Sur les bases d’une saison historiquement nulle en Ligue 1, le club du Maine-et-Loire ne se porte pas beaucoup mieux en coulisses. Ce mardi a encore été riche dans l’actualité angevine. En plus de l’annonce du départ du coach Abdel Bouhazama par le club, les supporters aussi ont décidé d’agir. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le kop de la Butte 1992 a fait le constat de la situation de la lanterne rouge de Ligue 1 : « Le SCO vit une saison cauchemardesque qui fait honte à tout le peuple angevin. […] Les défaites s’enchaînent, les procès et affaires honteuses s’accumulent, et l’image de notre club fétiche est un peu plus écornée chaque jour. Le point de non-retour a été largement atteint. Aujourd’hui, c’est de la survie et de la reconstruction du SCO qu’il s’agit. »

[COMMUNIQUÉ] Rendez-vous dimanche ! ⬇️ pic.twitter.com/53MsRIH4yZ — Kop De La Butte 1992 (@KDLB92) March 7, 2023

Demandant une nouvelle fois au président Saïd Chabane de « vendre le club et disparaître au plus vite », les ultras vont passer des paroles aux actes : ils lancent un appel à manifester devant le stade Raymond-Kopa avant le match contre Toulouse, prévu dimanche après-midi. La pression s’intensifie donc sur la direction, alors que l’équipe angevine se rapproche chaque week-end un peu plus d’un retour en Ligue 2.

Abdel Bouhazama n'est plus l'entraîneur du SCO