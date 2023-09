Les Pays-Bas s’imposent dans la douleur face à l’Irlande

Irlande 1-2 Pays-Bas

Buts : Idah (SP, 4e) pour les Boys in Green // Gakpo (SP, 19e) et Weghorst (56e) pour les Oranje

Un Wout amer, pour les Irlandais.

Bousculés pendant un bon moment, les Pays-Bas s’en sortent finalement face à l’Irlande ce dimanche soir (2-1). Étouffés par la France ce jeudi et portés par l’Aviva Stadium, les Boys in Green enflamment pourtant cette partie d’entrée de jeu. Shane Duffy et sa bande grattent même un péno à la suite d’une main de Virgil van Dijk, pas franchement dans son assiette : Adam Idah expédie la gonfle dans le petit filet droit de Mark Flekken, parti de l’autre côté (1-0, 4e). Complètement pris par l’engagement des Irlandais, les Néerlandais font néanmoins preuve d’une efficacité redoutable : sur leur première occase, Denzel Dumfries se fait faucher par Gavin Bazunu dans la surface, et le penalty est transformé par Cody Gakpo (1-1, 19e).

Une égalisation pas loin d’être miraculeuse pour les Pays-Bas qui, malgré quelques opportunités pour Donyell Malen (25e, 41e), ont été maladroits et malmenés pendant une bonne partie de ce premier acte. Conscient des difficultés rencontrées par ses ouailles, Ronald Koeman profite de la pause pour expédier Wout Weghorst sur le pré : le géant néerlandais profite immédiatement, ou presque, d’un joli mouvement collectif initié par Frenkie de Jong pour reprendre parfaitement un caviar de Dumfries (1-2, 56e). Plus sereins ensuite, les Néerlandais se chargent de calmer les quelques velléités irlandaises en confisquant le cuir. Malgré un timide sursaut des hommes en vert dans les dix dernières minutes, les Oranje empochent trois précieux points… Mais restent encore à bonne distance des Bleus, dans ce groupe B.

Pour espérer s’en rapprocher un peu plus, il faudra attendre le 13 octobre 2023.

Irlande (3-4-3) : Bazunu – Collins, Duffy, Egan (McGrath, 73e) – Doherty (Ebosele, 87e), Browne (Smallbone, 73e), Cullen, McClean (Manning, 66e) – Knight (Armstrong, 87e), Idah, Ogbene. Sélectionneur : Stephen Kenny.

Pays-Bas (3-4-3) : Flekken – De Ligt, Van Dijk, Aké – Dumfries, Wieffer (Reijnders, 46e), De Jong, Blind (Weghorst, 46e) – Simons (Berghuis, 90e), Malen (Koopmeiners, 68e), Gakpo (Lang, 81e). Sélectionneur : Ronald Koeman.

Evan Ferguson forfait contre l'équipe de France