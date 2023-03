Leipzig tombe encore à Bochum

Bochum 1-0 Leipzig

But : Masovic (48e)

Sale semaine, pour Leizpig.

Après avoir été ridiculisée par Manchester City en Ligue des champions, la bande de Rose s’est de nouveau inclinée à l’occasion de la 25e journée de Bundesliga. Sur la plus courte des marges, cette fois, et sur le terrain de Bochum. En effet, les locaux n’ont eu besoin que d’un but de Masovic inscrit de la tête en tout début de seconde période pour s’imposer. Ce qui leur permet de prendre quatre points d’avance sur la zone de relégation, tout en faisant le bonheur du Bayern Munich et du Borussia Dortmund : les deux premiers du classement, qui ont désormais un match supplémentaire à disputer, peuvent faire le trou en tête du championnat.

Pourtant, les visiteurs ont monopolisé le cuir avec une possession de balle largement en leur faveur. Mais malheureusement pour eux, ils se sont montrés bien trop imprécis aux moments fatidiques. En témoignent leurs huit frappes cadrées, en une grosse vingtaine de tirs tentés. Largement insuffisant, donc, pour faire sérieusement trembler un adversaire beaucoup plus solide et vraiment plus réaliste qu’à l’accoutumée.

Jolie performance du gardien Riemann, tout de même.

Bochum (4-3-3) : Riemann – Stafylidis, Ordets, Masovic, Soares (Heintz, 58e) – Stöger (Förster, 70e), Losilla, Osterhage (Lampropoulos, 87e) – Asano (Kunde, 69e), Hofmann, Antwi-Adjei (Holtmann, 70e). Entraîneur : Letsch.

Leipzig (4-4-2) : Blaswich – Simakan (Henrichs, 71e), Orban, Gvardiol, Halstenberg (Raum, 82e) – Szoboszlai, Laimer (Haïdara, 82e), Kampl, Werner (Olmo, 71e) – Silva, Poulsen (Forsberg, 68e). Entraîneur : Rose.

Augsbourg 1-1 Schalke 04

Buts : Maier (51e) pour Augsbourg // Bulter (93e, SP) pour Schalke 04

Stuttgart 0-1 Wolgsburg

But : Marmoush (56e)

Hoffenheim 3-1 Hertha Berlin

Buts : Kramaric (24e et 37e, SP) et Bebou (51e) pour Hoffenheim // Jovetic (92e) pour le Hertha Berlin

Dortmund rince Fribourg, l'Union Berlin leader provisoire