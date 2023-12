Le PSG remporte le derby face au Paris FC

Paris FC 1-2 PSG

Buts : Thiney (4e) pour le Paris FC // Baltimore (35e) et Katoto (44e) pour le PSG

Dans un stade Charléty glacial, le Paris Saint-Germain s’adjuge le derby avec une victoire 2-1 face au Paris FC.

Un succès qui permet au PSG de se reclasser dans la course à la deuxième place, avec deux matchs de retard. Pourtant, les filles du Paris FC ouvrent comme à leur habitude le score très tôt : après une main de Tara Elimbi-Gilbert sur un tir de Kessya Bussy, les locales obtiennent un penalty transformé facilement par Gaëtane Thiney (1-0, 4e). Mais la première période tourne rapidement en faveur des visiteuses qui s’appuient sur leur capitaine pour déposer un coup franc sur Constance Picaud (17e) avant de servir parfaitement Margaux Le Mouël, butant elle aussi sur la gardienne du PFC (31e). Puis, le sort bascule lorsque Melween N’Dongala pousse Ramona Bachmann dans la surface et permet au PSG de sortir la tête de l’eau avec l’égalisation de Sandie Baltimore sur péno (1-1, 35e).

Profitant des largesses défensives des locales, Marie-Antoinette Katoto vient planter le deuxième dans la foulée après avoir contrôlé de l’extérieur du pied dans sa course (1-2, 44e). Au retour des vestiaires, changement de ton : le PSG sort les gros bras, et reprend le contrôle de la partie. Grace Geyoro s’amuse ainsi à déborder systématiquement plein axe, couverte par une défense parisienne pas vraiment alignée (55e, 72e). Mais heureusement, Chiamaka Nnadozie répond présent dans ses cages. Les entrantes côté PFC font aussi leur effet avec deux belles combinaisons entre Julie Dufour et Clara Mateo, la première étant chargée de dynamitée alors que la deuxième doit finir en retrait (61e, 87e). Sans pour autant faire trembler Constance Picaud. Dans la profondeur, Tabitha Chawinga fait des siennes, mais Thea Greboval et Nnadozie se succèdent pour maintenir le PFC à flot (63e et 85e).

Sans que les filles de Sandrine Soubeyrand ne parviennent à revenir.

Paris FC (4-3-3) : Nnadozie – N’Dongala (Ould Hocine, 81e), Greboval, Sissoko, Bogaert – Hunter (Corboz, 56e), Le Mouël, Thiney (Mateo, 56e) – Bussy (Dufour, 56e), Ribadeira (Bourdieu, 66e), Fleury. Entraîneure : Sandrine Soubeyrand.

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Picaud – Le Guilly, Samoura, Calligaris, Elimbi-Gilbert – Albert (Traoré, 66e), Groenen (Geyoro, 46e), Bachmann (Vangsgaard, 76e) – Baltimore, Katoto (Chawinga, 46e), Martens (Hunt, 46e). Entraîneur : Jocelyn Prêcheur.