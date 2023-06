Le Paris FC connaît son adversaire en Ligue des champions !

Un club de Paris qui a ses chances en C1 ?

Le tirage au sort de la Ligue des champions féminine a eu lieu ce vendredi et on connaît désormais le prochain adversaire du Paris FC. Les joueuses se déplaceront à Linköping en Suède pour affronter les Ukrainiennes du FC Kryvbas en demi-finale du premier tour des barrages de la compétition. Dans le groupe 3, elles devront d’abord se défaire des Ukrainiennes qui ont terminé deuxième de leur championnat cette saison avant de jouer leur place pour le deuxième tour de qualification du tournoi lors d’une finale face au gagnant du match entre Arsenal et les Suédoises du FC Linköping. Les demi-finales se disputeront le 6 septembre prochain, la finale le 9 septembre.

✈️ 𝐋𝐚 𝐒𝐮𝐞̀𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐅𝐂 Le groupe se déplacera à Linköping pour le premier tour des barrages de @UWCL 👋🇸🇪 — Paris FC Féminines (@PFC_feminines) June 30, 2023

Avec 6 heures de soleil par jour en septembre, le timing va être serré.

