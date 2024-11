Le Classique n’a pas amélioré la situation de DAZN

Encore raté.

Alors que DAZN comptait sur le Classique de dimanche dernier pour passer un nouveau cap en matière d’abonnés, cela n’a pas été le cas. Selon les informations de L’Équipe, les 90 000 utilisateurs espérés en interne grâce à ce choc au sommet ne sont pas venus, et le nouveau diffuseur de la Ligue 1 reste très en deçà de ses objectifs avec moins de 500 000 abonnés. Et ce, malgré des promotions prolongées jusqu’ici. Des chiffres inférieurs à tous les ayants droit précédents puisque le quotidien affirme qu’Amazon Prime avait atteint 1,7 million d’abonnés dès sa première saison, quand même Mediapro en comptait 600 000 en quelques mois, avant de faire faillite.

Un avenir déjà menacé ?

« Une fois que vous avez lancé la première saison, vous êtes à peu près stabilisé et il n’y a pas de grands mouvements ensuite. En six mois, nous espérons atteindre 1,5 million d’abonnés, au minimum un million », se projetait pourtant le PDG de DAZN, Shay Segev cet été, toujours auprès de L’Équipe. Un objectif désormais inatteignable. La situation pourrait vite devenir critique, à la fois pour la plateforme britannique et la LFP. En effet, si la barre de 1,5 million d’abonnés n’est pas atteinte d’ici au 1er décembre 2025, les deux parties pourront alors mettre fin au contrat, laissant la Ligue face à une nouvelle situation de crise pour la diffusion de sa Ligue 1.

Peut-être plus si premium, ce produit.

