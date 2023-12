Le Barça et le Real touchés par des blessures en défense

Le Clásico de l’infirmerie.

Tous deux à la lutte avec Gérone en tête de Liga, le FC Barcelone et le Real Madrid vont devoir respectivement faire sans un défenseur jusqu’à la fin de l’année civile. Du côté de la Catalogne, Iñigo Martínez aurait dû être titularisé par Xavi ce dimanche face à l’Atlético de Madrid (1-0). Finalement, Andreas Christensen l’a suppléé, puisque le Basque souffre d’une blessure « au biceps fémoral de la cuisse droite » selon le communiqué du Barça. Selon Mundo Deportivo, le défenseur central ne portera plus la tunique blaugrana avant 2024.

Chez le rival madrilène, c’est Dani Carvajal qui devrait être éloigné des terrains durant les périodes de fêtes. Le latéral droit de la Maison blanche est sorti à la pause samedi contre Grenade (2-0). Carlo Ancelotti a évoqué une « surcharge musculaire » de celui qui comptabilise le quatrième plus gros temps de jeu de son équipe en championnat. Les médecins du Real Madrid lui ont diagnostiqué « une blessure au muscle soléaire de la jambe gauche ». D’après AS, le joueur ne rejouera pas en 2023 et viserait un retour pour la Supercoupe d’Espagne, qui se déroulera du 10 au 14 janvier.

En Espagne, Jules Koundé avait pourtant prévenu sur les calendriers surchargés.

Florentino Pérez a envoyé une lettre de soutien à Gavi