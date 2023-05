La réponse de Dusan Vlahovic aux cris racistes

Certes, la Juventus s’est imposée contre l’Atalanta.

Mais lors de ce match comptant pour la 34e journée de Serie A, tout n’a pas été rose pour la Vieille Dame. Et surtout pour Dusan Vlahovic, sur le banc de touche au coup d’envoi avant de remplacer Arkadiusz Milik à la 65e minute de jeu. Car durant la partie, l’attaquant a visiblement été la cible de cris racistes.

– Racist chants by Atalanta fans towards Vlahovic. – Vlahovic scores in front of them – Ref runs to stop Vlahovic from celebrating 🤔 pic.twitter.com/qXqd8PwpB4

