La Juve glace l’Atalanta

Atalanta 0-2 Juventus

Buts : Iling-Junior (56e), Vlahović (90e+8) pour la Juve

Il existe des tournants dans une saison, et celui-là pourrait être déterminant pour la prochaine saison de la Juventus. Sans forcément briller dans le jeu (une habitude), les Turinois ont su faire le dos rond et punir la maladresse de l’Atalanta pour décrocher une importantissime vingtième victoire cette saison en championnat. Un succès qui permet à la bande d’Allegri de garder cinq points d’avance sur Milan et la cinquième place, le dernier gros choc du calendrier bianconero qui se tiendra le 28 mai prochain.

Scalvini fait, ni à faire

C’est sous un soleil de plomb que la Dea, dans son traditionnel 3-4-2-1 et privée depuis plus d’un mois d’Ademola Lookman, domine d’entrée une Juve qui a du mal à répondre au défi physique et technique imposé par la formation bergamasque au milieu de terrain. Par chance, les Bianconeri vont pouvoir compter sur la maladresse dans le dernier geste des ouailles de Gian Piero Gasperini, illustrée par cette première tentative non cadrée de Mario Pašalić au quart d’heure de jeu. Si Angel Di Maria n’est pas loin de glacer l’assistance d’une belle frappe enroulée qui effleure le montant droit de Marco Sportiello, c’est bien l’Atalanta qui se procure la meilleure opportunité de ce premier acte : sur un corner botté par Peer Koopmeiners, la tête de Giorgio Scalvini s’écrase sur le poteau d’un Wojciech Szczęsny resté sur les talons. Le treizième et dernier tir des Bergamaschi sera une reprise totalement manquée de Pašalić, seul au point de penalty, à la suite d’un joli mouvement à trois côté gauche, au grand dam des tifosi locaux. À la pause, l’Atalanta n’est pas devant au tableau d’affichage.

Iling-Junior et Vlahović pour la win

Un tableau vu et revu cent fois en Italie ces dernières années : à force de ne pas tuer la Juve, c’est elle qui plante finalement ses crocs dans la nuque de sa proie. L’entame de seconde période n’est pas idéale pour l’Atalanta, qui va se faire punir dix minutes après le retour des vestiaires : Samuel Iling-Junior récupère le ballon haut, lance Adrien Rabiot dont le centre dans les cinq mètres de Marco Sportiello est contré avant de miraculeusement atterrir sur le plat du pied gauche d’Iling-Junior qui claque une « barre rentrante » (0-1, 56e). Entré en début de seconde période, Jérémie Boga doit sortir sur blessure dès l’heure de jeu et le scénario voulu par la Juve se matérialise : bien défendre, aux abords de sa surface tout en se reposant sur un bon Wojciech Szczęsny, pour piquer l’Atalanta en contre. Ainsi, Koopmeiners va voir sa lourde frappe repoussée par le portier polonais, tandis que Davide Zappacosta va toucher une nouvelle fois le poteau de la Vieille Dame. En face, les entrants Paul Pogba et Federico Chiesa perdent leur duel face à Sportiello, mais pas Dušan Vlahović qui nettoie la lucarne du gardien italien au bout du temps additionnel (0-2, 90e+8). Conséquence : la Juve récupère la place du dauphin à la Lazio à quatre journées de la fin. Avec les victoires de Milan et de l’Inter, l’Atalanta se retrouve sixième à cinq points de la C1. La lutte s’annonce intense jusqu’au bout.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello – Toloi, Djimsiti, Scalvini – Zappacosta, De Roon, Ederson (Boga, 50e) puis Soppy (65e), Maehle – Pasalic (Muriel, 60e), Koopmeiners – Zapata. Entraîneur : Gian Piero Gasperini

Juventus (3-5-1-1): Szczesny -Danilo, Rugani, Alex Sandro – Cuadrado, Fagioli (Pogba, 65e), Locatelli, Rabiot, Iling-Junior (Kostic, 82e) – Di Maria (Chiesa, 82e) – Milik (Vlahovic, 65e). Entraîneur : Massimiliano Allegri

La Juve s'impose dans la douleur face à Lecce