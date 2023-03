La prolongation de Lionel Messi remise en cause

Flou artistique.

Le contrat de Lionel Messi au Paris Saint-Germain expirera en juin prochain, et pour l’heure, rien n’est encore décidé. Les dirigeants parisiens, qui comptaient initialement prolonger l’international argentin, ne sont plus aussi définitifs sur la question selon L’Équipe.

Le joueur dispose d’un bail de deux ans (jusqu’en juin 2023 donc), assorti d’une année supplémentaire en option, activable uniquement si les deux parties sont d’accord. Les négociations avaient d’ailleurs été établies entre les dirigeants parisiens et le joueur, à l’occasion du Mondial. Mais face à ses dernières prestations et aux critiques émises par les supporters, notamment concernant l’âge de l’ancien Barcelonais, rien n’est plus sûr.

Nouvelle saga en cours.

Galtier, erreurs et jeunesse