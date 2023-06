La finale de la prochaine Ligue des champions aura lieu à Londres

C’était lourd le nom à rallonges.

En plein mercato, l’UEFA aussi a décidé de faire des affaires. Pas de joueurs ni d’entraîneur mais un changement de nom pour une coupe européenne. A partir de 2024, la Ligue Europa Conférence, remportée par West Ham cette saison, prendra le nom de Ligue Conférence. Et l’instance en a profité pour balancer les villes qui accueilleront les deux prochaines finales : Athènes en 2024 et Wrocław en 2025. Dans sa lancée, l’organisation a entamé la chansonnette concernant les lieux des finales de la Ligue des champions – Londres en 2024 et Munich en 2025 – et de la Ligue Europa – Dublin en 2024 et Bilbao en 2025. Les féminines aussi ont eu droit à leurs informations et sont désormais au courant que la finale de C1 se jouera à Lisbonne en 2025 – Bilbao avait déjà été désigné pour la finale de la saison prochaine, en 2021. Deux stades de plus de 50 000 places pour une finale féminine, c’est une grande première !

🏆 The next two @europacnfleague final hosts will be: 2024: Athens (AEK stadium) 🇬🇷 2025: Wrocław (WKS Śląsk Wrocław) 🇵🇱 Details: ⬇️#UECL — UEFA (@UEFA) June 28, 2023

L’UEFA semble éviter la France, mais pourquoi ?

Drame à Nanterre : bavure policière, bravoure citoyenne