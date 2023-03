La Namibie fait tomber le Cameroun et se rapproche de la qualification

Buts : Shalulile (55e) et Limbondi (79e) pour la Namibie // Aboubakar (90e+1) pour le Cameroun

Les Brave Warriors domptent les Lions.

Accroché vendredi dernier devant son public à Yaoundé (1-1), le Cameroun retrouvait la Namibie cet après-midi pour tenter de s’imposer et décrocher son billet pour la prochaine CAN. Ça ne sera pas pour cette fois, puisque les Lions indomptables ont été à nouveau piégés par des Namibiens solides et efficaces (2-1). Dans un Dobsonville Stadium complètement vide, les deux équipes ont proposé une première mi-temps assez terne. Malgré le retour de leur leader offensif Vincent Aboubakar, les hommes de Rigobert Song manquent de tranchant dans leurs attaques et ont du mal à prendre à défaut la défense adverse. Bien en place, les Brave Warriors confirment la solidité aperçue au match aller, mais peinent à se montrer dangereux malgré quelques possibilités de contre bien contenus par la défense camerounaise.

La deuxième période commence sur le même faux rythme dans un match qui a du mal à s’emballer. Montée d’un cran sur le terrain, c’est finalement la Namibie qui ouvre le score : sollicité par une frappe de 20 mètres de Katua, le gardien Epassy repousse le ballon qui revient dans les pieds de Shalulile. Déjà buteur au match aller, l’attaquant conclut de près (1-0, 55e). La réaction du Cameroun est timide : les hommes en vert jouent plus haut, mais ne parviennent pas à se créer de grosses occasions. Incapables de prendre le dessus malgré leur maîtrise du ballon, les Lions Indomptables se font punir une deuxième fois. Sur un coup franc plein axe obtenu à 20 mètres du but par le poison Peter Shalulile, Absalom Limbondi tente sa chance. Sa frappe transperce le mur camerounais et finit sa course au pied du poteau (2-0, 79e). Plus percutants, les hommes de Rigobert Song se jettent à l’attaque et réduisent le score sur un long ballon bien repris par Aboubakar (2-1, 90e+1). Une réaction trop tardive pour pouvoir renverser la rencontre. Avec cette très belle performance, la Namibie (5 points) reprend la tête du groupe à son adversaire du jour et assure quasiment sa qualification pour la prochaine CAN. De son côté, le Cameroun (4 points) n’aura pas le droit à l’erreur à domicile face au Burundi (2 points) à l’occasion de la dernière journée de ces qualifications en septembre prochain.

Sad Song.

Namibie (4-4-2) : Kazapua – Nyambe, Haoseb, Gebhardt, Hanamub – Limbondi (Rudath, 89e), Fredericks, Katua, Hotto (Kamatuka, 66e) – Tjiueza (Neibeb, 66e), Shalulile (Muzeu, 89e). Sélectionneur : Collin Benjamin.

Cameroun (4-4-2) : Epassy – Etta (Kemen 71e), Castelletto, Nkoulou, Nouhou – Ngamaleu (Hongla, 71e), Anguissa, Kunde (Mahop, 84e), Ganago – Mbeumo (Ngom Mbekeli, 71e), Aboubakar. Sélectionneur : Rigobert Song.