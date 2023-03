La Géorgie tient tête à la Norvège

Géorgie 1-1 Norvège

Buts : Mikautadze (60e) pour les Croisés // Sørloth (15e) pour les Lions

Pas de vainqueur dans le duel des ambitieux.

Dans un groupe A que l’on imagine dominé par l’Espagne et très ouvert pour la deuxième place, la Géorgie et la Norvège peuvent légitimement espérer avoir une carte à jouer. Les deux outsiders s’affrontaient à Batumi, ce mardi, mais n’ont pas réussi à se départager (1-1). En l’absence d’Erling Haaland, les Norvégiens s’en sont remis à leur remplaçant en pointe, Alexander Sørloth, pour prendre les devants. L’attaquant de la Real Sociedad a construit son but tout seul, en conservant le ballon aux abords de la surface avant de décocher une puissante frappe croisée du gauche (0-1, 15e). Une ouverture du score somme toute assez logique, tant les Scandinaves avaient pris l’ascendant sur la sélection du Caucase au cours du premier acte. Plus incisifs que leurs hôtes, les visiteurs ont souvent créé du danger en phase de transition. Très en vue, Ola Solbakken s’est notamment illustré en servant à la perfection Mohamed Elyounoussi, dont la reprise à bout portant a été repoussée d’un étonnant arrêt réflexe par Giorgi Mamardashvili (33e).

Incapables de tenir le ballon et de se procurer des occasions dignes de ce nom en première période, les hommes de Willy Sagnol ont tenté de se montrer plus entreprenants après la pause. Pas une franche réussite, jusqu’à l’exploit individuel de Georges Mikautadze. Parti depuis le milieu de terrain, le Messin a fait parler sa puissance et sa pointe de vitesse pour transpercer le rideau défensif norvégien, avant de battre Ørjan Nyland du droit (1-1, 60e). Le point de départ d’une dernière demi-heure haletante, pendant laquelle chaque équipe a eu les opportunités pour l’emporter. Sans toutefois parvenir à les concrétiser, à l’image du raté de Martin Ødegaard, qui a frappé au-dessus du cadre, alors qu’il était idéalement placé dans la surface (77e), ou du tir enroulé de Khvicha Kvaratskhelia, passé juste à côté du poteau (81e).

Mine de rien, la Géorgie est invaincue depuis le 9 octobre 2021. Plutôt solide de la part d’une équipe apparaissant au 78e rang du classement FIFA.

Géorgie (3-5-2) : Mamardashvili – Kverkvelia, Kashia, Tabidze (Zivzivadze, 59e) – Kakabadze, Davitashvili (Lobjanidze, 59e), Kvekveskiri, Aburjania (Gagnidze, 90e), Azarovi (Gocholeishvili, 70e) – Mikautadze (Beridze, 90e), Kvaratskhelia. Sélectionneur : Willy Sagnol.

Norvège (4-3-3) : Nyland – Pedersen (Ryerson, 90e+5), Strandberg, Østigård, Meling – Ødegaard, Berg (Thorstvedt, 90e+5), Aursnes – Solbakken (Brynhildsen, 82e), Sørloth, Elyounoussi (Berge, 77e). Sélectionneur : Ståle Solbakken.

