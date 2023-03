Pronostic Géorgie Norvège : Analyse, cotes et prono du match des qualifications pour l’Euro 2024

La Géorgie accroche la Norvège

78e nation au classement FIFA et n’ayant jamais réussi à se qualifier pour une phase finale d’un Euro ou d’une Coupe du monde, la Géorgie fait partie de ces sélections qui progressent à grands pas. La sélection dirigée par Willy Sagnol s’est distinguée en Ligue des nations où elle a connu deux promotions en 3 campagnes. Lors de la dernière édition, les Géorgiens ont survolé leur groupe de Ligue des nations devant des sélections comme la Bulgarie, la Macédoine du Nord et Gibraltar. Invaincue sur ce parcours, la Géorgie profite d’une génération dorée avec comme symbole le Napolitain Kvaratskhelia, auteur d’un exercice incroyable. Leader de cette équipe, le percutant ailier est accompagné par des joueurs évoluant en Ligue 2 comme Davitashvili de Bordeaux ou le Messin Mikautadze (meilleur buteur de L2). La semaine passée, la sélection géorgienne s’est facilement et logiquement imposée contre la Mongolie (6-1) en amical.

En face, la Norvège fait partie des nations dont on attend mieux. En effet, cette sélection possède une génération très talentueuse avec Odegaard, Haaland, Nyland, Berg, Sorloth, Elyounoussi, Solbakken ou Ryerson. Ces dernières années, les Norvégiens sont passés à côté des grandes compétitions internationales, et n’ont pas non plus brillé en Ligue des nations. Pour ce rassemblement, le sélectionneur Solbakken est en plus privé de sa star Haaland, touché et rentré dans son club. Pour leur 1re sortie de ces éliminatoires, les Norvégiens ont réalisé un match intéressant, mais ont craqué contre l’Espagne (3-0). Au pied du mur, la Norvège doit ramener des points de ce voyage en Géorgie. En belle forme et portée par Kvaratskhelia, la Géorgie devrait accrocher au moins le point du nul à domicile.

