La FIFA propose de diffuser le Mondial féminin sur son site

L’alternative à deux balles.

Alors que les Anglais ont trouvé leur diffuseur pour la Coupe du monde féminine, l’Allemagne elle, peine à s’en dépêtrer. En effet, les deux grands groupes télévisuels locaux, ARD et ZDF, ont affirmé ne pas vouloir payer la somme demandée par la FIFA, qui propose désormais de diffuser la compétition sur son site FIFA+. « On préfère les retransmissions sur la télévision publique, mais on peut aussi diffuser les matchs sur FIFA+ »a ainsi affirmé la porte parole de l’instance internationale.

FIFA+ étant un service gratuit, la vice présidente de la fédération de football allemande (DFB) s’est dite profondément déçue de ces propositions : « Il faut qu’il y ait un accord. Ce serait un coup très dur si aucun compromis n’est trouvé. »

Pour une équipe vice-championne d’Europe, c’est dur.

