Le Mondial féminin a trouvé son diffuseur en Angleterre

L’appel du 14 juin.

En Angleterre comme en France, la FIFA tarde à trouver des accords pour la diffusion du Mondial féminin qui débutera le 20 juillet prochain en Australie. Outre-Manche, la BBC s’est ainsi manifestée pour obtenir la diffusion de l’événement, en collaboration avec ITV, son partenaire économique déjà sollicité pendant le Mondial au Qatar. Le contrat est évalué à 10 millions d’euros selon Bloomberg. Le président de la FIFA Gianni Infantino avait, de son côté, exprimé son mécontentement concernant les offres reçues, jugées trop basses en comparaison à celles reçues pour les événements masculins. Pour le moment, la France, l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne n’ont donc toujours pas trouvé d’accord.

FIFA and UK broadcasters BBC and ITV are inching closer to a deal that would see them pay an estimated £8 million for the rights to show the women’s football World Cup https://t.co/SkyJVqfmuB @hugodmiller @hellierd

— Christoph Rauwald (@Rauwald) June 13, 2023