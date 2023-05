Qui veut diffuser la Coupe du monde féminine ?

La secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, a exhorté les chaînes de télévision à mettre « un peu plus de moyens sur la table » et à accepter de « revenir à la table des négociations », pour la diffusion de la Coupe du monde féminine, dans une interview à l’AFP. Le Mondial, qui doit se dérouler du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande, n’a en effet toujours pas de diffuseur, faute d’accord financier. Ce problème concerne essentiellement certains pays européens, dont la France, alors que le Brésil, les États-Unis ou les Pays-Bas ont déjà acquis les droits de la compétition.

Samoura a balayé l’argument du décalage horaire : « Les trois matchs de la France sont programmés à midi en France, en plein été, quand tout le monde sera en vacances. Je ne vois pas le problème. C’est un faux débat », assure-t-elle. La dirigeante rappelle également que c’est une occasion de valoriser le football féminin en montrant son importance au même titre que le football masculin. « Les sponsors et les diffuseurs jouent un rôle primordial dans le développement du football féminin, et j’aimerais que cela se transforme par un soutien effectif et massif. L’action la plus simple est de valoriser cette Coupe du monde à son juste prix, c’est tout ce que l’on demande », conclut le bras droit de Gianni Infantino.

Il faudrait donc faire appel à Vincent Lagaf’.

OM 1993 : L'inaccessible étoile de Bernard Tapie