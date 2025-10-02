Gonçalo Ramos chipe un record à Mbappé

Le super-sub ne s’arrête plus.

Buteur en toute fin de match pour offrir au Paris Saint-Germain les trois points face au FC Barcelone (1-2), Gonçalo Ramos pourtant sur le banc au coup d’envoi, s’est offert un tout nouveau record avec le PSG. L’attaquant a inscrit son 34e but sous le maillot parisien, mais surtout sa 17e réalisation en tant que remplaçant. Le Portugais dépasse désormais Kylian Mbappé, qui détenait jusqu’à présent le record avec 16 pions inscrits en sortie de banc.

GONÇALO RAMOS OFFRE LA VICTOIRE AU PSG DANS LES ARRÊTS DE JEU SUR LA PELOUSE DU BARÇA 😱😱😱#BARPSG | #UCL pic.twitter.com/mFUJOs4Xad — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 1, 2025

Luis Enrique, ce visionnaire

Poussé à enfiler la chasuble au profit du jeune Senny Mayulu lui aussi buteur, Gonçalo Ramos s’est à nouveau montré bien plus efficace en sortie de banc, une tendance que Luis Enrique semble avoir lui aussi remarqué.

Lors du triomphe parisien face à l’Atalanta en première journée (4-0), Lucho avait aussi opté pour une titularisation de son jeune titi aux dépens de l’ancien attaquant de Benfica. Entré en fin de rencontre, Ramos avait inscrit le dernier pion de la rencontre, donnant à nouveau du crédit aux choix du coach espagnol. Avec 17 buts marqués en 41 titularisations et le même nombre de buts inscrits en 48 entrées en jeu, Ramos apporte un vrai sang 9 en cours de rencontre.

Le seul qui transforme les miettes de minutes en gros pain.

Mayulu et approuvé