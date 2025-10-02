S’abonner au mag
  • C1
  • J2
  • Barça-PSG (1-2)

Gonçalo Ramos chipe un record à Mbappé

KM
Gonçalo Ramos chipe un record à Mbappé

Le super-sub ne s’arrête plus.

Buteur en toute fin de match pour offrir au Paris Saint-Germain les trois points face au FC Barcelone (1-2), Gonçalo Ramos pourtant sur le banc au coup d’envoi, s’est offert un tout nouveau record avec le PSG. L’attaquant a inscrit son 34e but sous le maillot parisien, mais surtout sa 17e réalisation en tant que remplaçant. Le Portugais dépasse désormais Kylian Mbappé, qui détenait jusqu’à présent le record avec 16 pions inscrits en sortie de banc.

Luis Enrique, ce visionnaire

Poussé à enfiler la chasuble au profit du jeune Senny Mayulu lui aussi buteur, Gonçalo Ramos s’est à nouveau montré bien plus efficace en sortie de banc, une tendance que Luis Enrique semble avoir lui aussi remarqué.

Lors du triomphe parisien face à l’Atalanta en première journée (4-0), Lucho avait aussi opté pour une titularisation de son jeune titi aux dépens de l’ancien attaquant de Benfica. Entré en fin de rencontre, Ramos avait inscrit le dernier pion de la rencontre, donnant à nouveau du crédit aux choix du coach espagnol. Avec 17 buts marqués en 41 titularisations et le même nombre de buts inscrits en 48 entrées en jeu, Ramos apporte un vrai sang 9 en cours de rencontre.

Le seul qui transforme les miettes de minutes en gros pain.

Mayulu et approuvé

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

22
Revivez Monaco-Manchester City (2-2)
Revivez Monaco-Manchester City (2-2)

Revivez Monaco-Manchester City (2-2)

Revivez Monaco-Manchester City (2-2)
12
Revivez la victoire du PSG à Barcelone (1-2)
Revivez la victoire du PSG à Barcelone (1-2)

Revivez la victoire du PSG à Barcelone (1-2)

Revivez la victoire du PSG à Barcelone (1-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!