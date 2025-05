PSG : Luis Enrique avait (presque) tout annoncé

Depuis son arrivée sur le banc du PSG, Luis Enrique n’a jamais été avare en prédictions, promesses et autres prises de position plus ou moins risquées. Après deux ans d’aventure, son équipe s’apprête à disputer une finale de Ligue des champions, donnant raison à son entraîneur sur de nombreux points. Florilège de toutes ces fois où l’Espagnol avait tout vu avant tout le monde.

→ 5 juillet 2023, lors de sa conférence de presse de présentation : « L’identité offensive, c’est non négociable. C’est ma philosophie. Tu dois t’adapter à tes joueurs, mon travail est de tirer le meilleur de mes joueurs individuellement et au niveau collectif. S’il avait fallu renoncer à mes principes de jeu au moment de venir à Paris, je n’aurais jamais signé. J’ai appris que le footballeur est aussi égoïste qu’intelligent. Donc si tu lui fais comprendre que tu es là pour l’aider, alors il fera des compromis et fera tout pour t’aider, ainsi que son équipe, en retour. »

Verdict au 30 mai 2025 : Luis Enrique n’a jamais dévié de sa philosophie, a transformé Paris en une équipe à son image, et personne n’y trouve plus rien à redire.

→ 5 juillet 2023 : « Paris et le Paris Saint-Germain disposent d’un vivier de jeunes joueurs impressionnant, et ces gamins ont la chance d’être dans une structure de cette dimension. Ce qui est sûr, c’est que je donnerai leur chance à ces jeunes. »

Verdict au 30 mai 2025 : Warren Zaïre-Emery, malgré une saison plus compliquée, est pleinement intégré à la rotation, Senny Mayulu pointe de plus en plus le bout de son nez, Ibrahim Mbaye et Yoram Zague ont déjà pu goûter au terrain à plusieurs reprises. Promesse tenue !

→ 12 août 2023, après un nul 0-0 pour sa première contre Lorient où Danilo était titulaire à la place de Marquinhos : « C’est quelque chose à quoi vous allez devoir vous habituer cette saison : je vais beaucoup changer les positions, changer les titulaires. S’il faut être prétendant au titre, il faut 20 joueurs et pas seulement 11. »

Verdict au 30 mai 2025 : Warren Zaïre-Emery, encore lui, a été plus que testé au poste de latéral, Nuno Mendes ou Hakimi évoluent parfois comme des ailiers, alors qu’Ousmane Dembélé est devenu n°9. Quant au 11 titulaire, il met plusieurs mois à se construire chaque année.

11 - Luis Enrique a effectué 11 changements dans la composition de départ du Paris SG par rapport au dernier match, ce qui n'était jamais arrivé au club de la capitale sous l'ère QSI toutes compétitions confondues. Turnover. #PSGCF63 pic.twitter.com/hzW5gMoJYh — OptaJean (@OptaJean) April 6, 2024

→ 2 septembre 2023 : « C’est clair que je suis satisfait. C’est un mercato exceptionnel. Le président et la direction sportive avec Luis Campos ont été merveilleux. Ce ne pouvait pas être un meilleur mercato. Toutes mes demandes ont été satisfaites. C’est un grand plaisir d’avoir deux joueurs de top niveau à chaque poste. »

Verdict au 30 mai 2025 : Randal Kolo Muani, Manuel Ugarte, Hugo Ekitike, Cher Ndour, Marco Asensio, Milan Škriniar, Xavi Simons sont partis ou n’ont pratiquement jamais joué, Lee Kang-in a disparu de la rotation. Tout le contraire d’Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou Gonçalo Ramos ou Lucas Hernandez, titulaires ou impliqués dans le collectif.

→ 4 septembre, après une victoire 4-1 à Lyon : « C’est encore loin de mes exigences personnelles. Je voudrais encore plus de possession, je voudrais qu’on soit encore plus conscients des moments où on doit attaquer dans la profondeur ou pas. Ce que je voudrais, c’est encore plus de calme et de contrôle afin de choisir le bon moment pour attaquer dans la profondeur. »

Verdict au 30 mai 2025 : Paris sait se montrer calme, sait contrôler, et dévore la profondeur quand il le peut.

→ 4 octobre 2023, après une déculottée à Newcastle (4-1) dans un 4-2-4 inédit et raté : « Pourquoi je n’ai pas changé ? Parce que je pensais que c’était le meilleur système, et je continue de le penser. »

Verdict au 30 mai 2025 : Le technicien ne s’est jamais renié, tout autant qu’il n’a jamais admis de débâcle tactique, même après de gros échecs d’un soir.

→ 24 novembre 2023 : « Le championnat français, ennuyeux ? Pas du tout pour moi ! C’est un championnat bien meilleur que ce que je pensais. Souvent, on entend des avis sans les vérifier. »

Verdict au 30 mai 2025 : Un an et demi plus tard, la Ligue 1 a affiché sa meilleure moyenne de buts depuis 46 ans (2,98).

→ 25 novembre 2023, après un match compliqué pour Gianluigi Donnarumma : « Quand les erreurs sont commises par un attaquant ou un milieu, ce n’est pas grave, le problème, c’est quand un gardien en commet une. Les erreurs font partie du football, j’en commets à tous les matchs. Sa saison est exceptionnelle, et je suis ravi de son rendement et de son comportement. »

Verdict au 30 mai 2025 : Donnarumma n’a jamais été aussi bon depuis son arrivée dans la capitale et s’est affirmé comme l’un des hommes forts de la campagne européenne.

→ 16 décembre 2023 : « Le mercato d’hiver est toujours très compliqué, mais nous sommes toujours ouverts à améliorer notre effectif, il est possible que des joueurs viennent. »

Verdict au 30 mai 2025 : Lucas Beraldo est arrivé en janvier et s’est fait balader entre l’axe gauche et le poste de latéral gauche.

→ 14 janvier 2024, après une bonne performance de Barcola à Lens après un début de saison compliqué : « Bradley a été superbe aujourd’hui, inarrêtable. Il est pratiquement imparable en un contre un, très rapide, bon à la finition, son travail défensif est bon. C’est pour ça qu’on l’a signé. »

Verdict au 30 mai 2025 : Barcola a encore passé un cap cette saison et est même devenu international.

→ 25 février 2024 : « C’est très simple, tôt ou tard, quand son départ arrivera, on devra s’habituer à jouer sans Kylian. »

Verdict au 30 mai 2025 : Mbappé est parti, et ça ne s’est presque pas senti.

→ 29 février 2024 : « Je sais que si tout se passe bien, et j’en ai la conviction, nous aurons une meilleure équipe la saison prochaine, à tous points de vue. Au niveau du jeu, offensivement, défensivement, physiquement, tactiquement… Je n’ai aucun doute là-dessus. »

Verdict au 30 mai 2025 : Paris est meilleur, à tous les points de vue, effectivement. La cote à 50 est passée, bravo M. Irma !

→ 30 mars 2024 : « J’ai toujours l’espoir que Kylian change d’avis. Il n’a rien dit pour le moment, il peut changer d’opinion. Imaginons que nous gagnons les quatre titres cette saison et que Kylian Mbappé fasse son choix au dernier moment… Que sa place est à Paris. Pourquoi pas ? Nous verrons. »

Verdict au 30 mai 2025 : Mbappé n’est pas resté. En même temps, Paris n’a pas gagné les quatre titres.

→ 8 avril 2024 : « J’adore avoir des ressources et pouvoir changer le style de l’équipe. Si les gens ne le comprennent pas, tant pis. Tant que mes joueurs et moi-même comprenons, c’est suffisant. Je te garantis que l’entraîneur adverse ne saura pas où les joueurs vont jouer tant qu’il ne les aura pas vus sur le terrain. L’adversaire ne sait pas ce que nous allons faire, mais je t’assure que nous, oui. C’est comme un puzzle. J’enlève les pièces, je les remets, je les enlève et je les remets à nouveau. »

Verdict au 30 mai 2025 : Un an plus tard, tous les joueurs savent ce qu’ils doivent faire et Paris est devenu imprévisible.

→ 9 avril 2024, lorsqu’on lui demande qui de Xavi ou lui représente le plus l’identité du Barça : « Sans aucun doute moi. Ce n’est pas que mon avis, vous pouvez voir les données, la possession de ballon, les titres, le jeu de pressing. Moi, je suis celui qui représente le mieux le Barça. »

Verdict au 30 mai 2025 : Il a éliminé Xavi, et Xavi est au chômage.

→ 15 avril 2024, avant le match retour contre Barcelone : « Je suis convaincu que l’on va renverser la situation. Le PSG n’a jamais été capable de se qualifier après avoir perdu à l’aller, mais demain nous allons le faire. »

Verdict au 30 mai 2025 : Victoire 4-1 à Barcelone, nette et sans bavure.

→ 23 avril 2024 : « Il y a un onze de départ meilleur que les autres ? Ah, je ne savais pas. Non, on n’a pas un onze de départ type. Quand on a un effectif aussi riche, avec des joueurs si compétitifs… Même si j’ai deux joueurs en forme, je peux prendre une décision différente en fonction du profil de l’équipe adverse. »

Verdict au 30 mai 2025 : Luis Enrique a trouvé un 11 quasiment inamovible, où Doué et Barcola alternent les titularisations en fonction de l’adversaire.

→ 6 mai 2024, interrogé sur une possible élimination en demi-finales de C1 : « La vie continue, il y aura du soleil et quand il y a du soleil à Paris, c’est toujours merveilleux. En tant que sportif, on applaudira l’adversaire même s’il ne le mérite pas. On le félicitera et le jour suivant, on sera absolument dégoûtés, mais on aura une fierté en disant : “Je me relève, on recommencera l’année prochaine.” »

Verdict au 30 mai 2025 : Paris a recommencé et Paris a fait encore mieux ! Encore un coup de M. Irma !

→ 14 mai 2024, après une défaite au Parc lors de la dernière journée à domicile : « Je veux voir mon équipe donner le maximum. Ce dont j’ai besoin, c’est de joueurs motivés. Tous n’ont pas cette mentalité. Tous les matchs sont importants. L’attitude, l’engagement et le comportement doivent être à leur maximum, c’est ce qu’on cherche au PSG depuis que je suis ici. Celui qui n’est pas préparé à ça, qui n’est là que quand ça l’intéresse, celui qui a d’autres priorités liées à des intérêts individuels qui ne sont pas ceux de l’équipe, ça ne m’intéresse pas. Il ne jouera pas pour le Paris Saint-Germain. »

Verdict au 30 mai 2025 : Enrique a su trouver les bons mots pour que son équipe ne s’incline pas au Parc à la dernière journée. Et il s’est même repenti d’avoir fait la gueule à la remise du trophée.

→ 15 août 2024, avant la première journée de Ligue 1 au Havre : « Si quelqu’un marque 40 buts, on ne lui fermera certainement pas les portes. Mais si je m’appuie sur mon expérience, il vaut mieux avoir quatre joueurs qui marquent 12 buts. »

Verdict au 30 mai 2025 : Ousmane Dembélé (33 buts toutes compétitions confondues), Bradley Barcola (21), Gonçalo Ramos (18) et Désiré Doué (13) ont parfaitement répondu aux exigences. Sans oublier Khvicha Kvaratskhelia (6), arrivé en cours de saison pour prendre le relais de Randal Kolo Muani (2).

→ 31 août 2024 : « Je crois qu’on a fait un très bon mercato. On s’est renforcés, avec un joueur par ligne. Je suis plus que satisfait. […] Depuis que je suis arrivé au PSG, j’ai eu une influence. On n’a pas pris un seul joueur sans que j’aie donné mon avis. Une autre chose est de savoir si je les ai fait progresser. »

Verdict au 30 mai 2025 : Willian Pacho et João Neves s’apprêtent à disputer cette finale contre l’Inter en tant que titulaires indiscutables, point d’orgue d’une première saison magnifique dans l’Hexagone. Après quelques mois d’adaptation, Désiré Doué s’est lui aussi totalement mis le public parisien dans la poche depuis le mois de janvier.

→ 18 septembre, à propos de Nuno Mendes, à l’origine du but contre Gérone : « Je sais que c’est un joueur d’attaque incroyable, et l’équipe a besoin de ça. Il y aura d’autres moments où je crois que l’équilibre est très important. Dans cette phase de jeu, Nuno est à l’arrière. Il faut avoir une série d’éléments pour qu’il prenne la profondeur. »

Verdict au 30 mai 2025 : Après un automne à ronger son frein, le feu follet portugais s’est vu offrir de plus en plus de liberté au fil des mois. Deux masterclasses défensives contre Mohamed Salah, des buts à l’aller puis au retour contre Aston Villa et un Bukayo Saka rangé dans sa poche : malgré quelques instants de déconcentration qui coûtent parfois cher, on appelle ça un sacré facteur X.

→ 26 septembre 2024 : « Je n’ai jamais écourté une conférence de presse, j’aime parler, je dis ce que j’ai à dire. C’était une réflexion spontanée. Mais si tu me dis que je signe un papier et que je ne parle plus et que tu enlèves 50% de mon salaire, je signe. Mais je pense que c’est impossible. »

Verdict au 30 mai 2025 : Toujours aucune conférence de presse manquée par un Luis Enrique de plus en plus sourire cette année, résultats obligent. Et vous appelez ça un oracle ?

→ 30 septembre 2024, après la mise à l’écart d’Ousmane Dembélé à Arsenal : « Vous croyez vraiment qu’il est facile de créer une équipe ? Qu’on le fait en appuyant sur un bouton ? Non, il y a des circonstances difficiles, des décisions difficiles. Je suis 100% engagé dans mes décisions, je suis 100% sûr de mes décisions et je considère que c’est la meilleure chose pour l’équipe, sans aucun doute. »

Verdict au 30 mai 2025 : Il faut vraiment qu’on vous fasse un dessin de la courbe prise par la saison du moustique ces derniers mois ?

→ 1er octobre, après la défaite à Arsenal et avoir refusé d’expliquer sa tactique à Canal + : « Je sais exactement où je veux emmener cette équipe. Pour connaître notre niveau réel, il va falloir attendre la fin de la saison. »

Verdict au 30 mai 2025 : Plus que quelques jours à patienter pour enfin être fixés sur ce fameux niveau. Une seule chose est sûre à ce jour : l’optimisme s’est renforcé depuis cette triste soirée dans les couloirs de l’Emirates.

→ 22 octobre 2024, après le nul concédé face au PSV (1-1) : « Le PSG est sans aucun doute l’une des équipes qui génèrent le plus d’occasions en Europe. C’est ce que je valorise au sein de mon équipe. Aujourd’hui, ça n’a pas voulu entrer, mais je n’ai aucun reproche à faire. Notre effectif est jeune, mais je signerais pour que mon équipe ait les mêmes occasions contre l’Atlético ou Marseille. »

7 novembre 2024, après la défaite contre l’Atlético de Madrid (1-2) : « Je pense que personne qui a vu le match ne peut dire que le résultat est juste. À partir de demain, nous allons penser à ce que nous pouvons améliorer. Pas aujourd’hui, parce que c’est un jour de merde. Je le répète, j’ai une foi inébranlable en mes joueurs. »

Verdict au 30 mai 2025 : Des soucis d’efficacité qui ne sont désormais plus qu’un vieux souvenir, même s’ils sont passés faire un petit coucou début mars, lors du huitième de finale aller contre Liverpool.

→ 11 janvier 2025 : « Il y a six matchs en janvier. Si on ne gagne pas contre Espaly, on est éliminés de la Coupe de France. Si on ne gagne pas trois ou quatre points en Ligue des champions, on est éliminés. Si on perd trois matchs en championnat, on n’est plus premiers. Moi, je pense toujours l’inverse. Pourquoi devrais-je être négatif ? C’est mieux d’affronter les choses avec une vision positive. »

Verdict au 30 mai 2025 : Deux victoires en Ligue 1, un nul, Espaly, Manchester City et Stuttgart passés à la moulinette et le coup d’envoi de trois mois où le club de la capitale aura tout simplement été irrésistible.

36.9% - Manchester City n’affiche que 36.9% de possession ce soir, soit la 2e plus faible possession pour une équipe dirigée par Pep Guardiola en Ligue des Champions derrière celle avec City déjà contre le Barcelone de… Luis Enrique en novembre 2016 (34.7%). Nemesis. pic.twitter.com/azTfvuq7Fm — OptaJean (@OptaJean) January 22, 2025

→ 6 février 2025 : « J’ai été très courageux la saison dernière quand je vous ai dit qu’on aurait une meilleure équipe en attaque et en défense. Je continue de penser que nous sommes meilleurs, les chiffres sont là pour le dire. »

14 février 2025, à propos d’Ousmane Dembélé : « La meilleure chose que j’ai faite, c’est de ne pas l’avoir fait jouer à Londres, où j’ai été très critiqué. C’est ma meilleure décision de l’année. Le reste, c’est lui qui l’a fait tout seul. En revanche, l’événement londonien a été très important. »

Verdict au 30 mai 2025 : Le bonhomme se permet même de nous faire remarquer ses dons de vision. On ne peut que s’incliner.

→ 11 mars 2025, au soir de la victoire folle à Liverpool : « Tout ce qui peut arriver de positif autour de l’équipe me paraît merveilleux. On ne changera pas notre mentalité, nos intentions. Notre objectif est d’être en position de gagner cette compétition. On sait combien il est difficile de la gagner, mais c’est évident que ça nous renforce. »

Verdict au 30 mai 2025 : Ne jamais se renier. Jamais, vous entendez ?

→ 9 mai 2025, après la qualification en finale de Ligue des champions : « On est tous prêts pour marquer l’histoire. S’il y a une équipe qui mérite de gagner la C1, c’est bien le PSG. »

21 mai 2025 : « Ce sera l’une des meilleures finales de Ligue des champions de ces dernières années. »

Verdict au 30 mai 2025 : Wait and see…

Copains d’avant : PSG 2020