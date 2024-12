La FIFA modifie temporairement sa réglementation sur les transferts

Action, réaction.

Suite à l’affaire Lassana Diarra – qui a vu la Cour de justice de l’Union européenne lui donner raison face à son ancien club du Lokomotiv Moscou, condamné à lui verser des indemnités – la FIFA a annoncé ce lundi dans un communiqué qu’elle allait changer temporairement sa réglementation sur les transferts de joueurs afin de répondre légalement à cette décision. La fédération sportive internationale va adopter un « cadre temporaire » pour se conformer notamment aux règles de la concurrence en vigueur dans l’UE.

« Davantage de clarté et de stabilité »

« Ce cadre porte sur les règles régissant les indemnités pour rupture de contrat, la responsabilité conjointe et solidaire, les incitations à la rupture de contrat, les certificats internationaux de transferts et les procédures devant le tribunal du football, a résumé la FIFA. Il vise à instaurer davantage de clarté et de stabilité en vue des périodes d’enregistrement à venir ainsi qu’à maintenir des règles universelles ». À noter que la FIFPro, le syndicat mondial des joueurs, n’a pas participé aux discussions et attend qu’un réel accord global soit trouvé. De plus, ces changements interviennent à une semaine du mercato hivernal.

Pas à pas.

