La compo de l’OM face à l’Ajax est tombée, et Ounahi va jouer au foot !

Libérable.

Placardisé par Marcelino, Azzedne Ounahi va enfin pouvoir s’amuser un peu alors qu’il n’a plus joué une minute avec l’OM depuis le 15 août et la désillusion face au Panathinaïkos. Jacques « Pancho » Abardonado, pour sa première (et peut-être dernière) sur le banc olympien, a choisi de titulariser le Marocain, ce jeudi à Amsterdam, face à l’Ajax, pour le coup d’envoi de cette campagne de Ligue Europa. Son compatriote Amine Harit est lui aussi titulaire en attaque, aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang et d’Iliman Ndiaye. Vitinha, lui, est sur le banc.

𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢 ⚔️💪 #AJAOM Le premier XI olympien en @EuropaLeague cette saison ⤵️ pic.twitter.com/WCHLxZuYKf — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 21, 2023

Les groupes de supporters ont-ils validé la compo ?

