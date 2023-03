Kylian Mbappé pas expulsé, Brest ne comprend pas

Comme un sentiment d’injustice.

Battu sur la fin par le Paris Saint-Germain malgré une belle résistance lors de la 27e journée de Ligue 1, le Stade brestois a dû mal à digérer la défaite. L’homme qui a inscrit le but décisif, Kylian Mbappé, aurait en effet pu être expulsé pour un mauvais geste à la 86e minute. Sauf que l’arbitre n’a sorti qu’un carton jaune, pour le plus grand désespoir des Bretons. « Ce que je sais, c’est qu’il me met un mauvais coup. De là à dire qu’il mérite de sortir ou pas, ce n’est pas à moi de juger. Je ne suis pas arbitre, on ne va pas pleurer. Mais si cela avait été dans l’autre sens, je ne suis pas sûr que je serais resté sur le terrain… », a ainsi indiqué face à la presse Haris Belkebla, au cœur de l’action litigieuse.

« J’ai les images en direct, je vois un coup de pied… On ne va pas se cacher derrière ça, mais j’aimerais savoir si tous les joueurs auraient eu la même sanction, a de son côté regretté Pierre Lees-Melou, amer après la rencontre. Je ne veux pas lancer de polémique, car on va dire que je pleure après les arbitres. Il y a un joli coup de pied et j’ai demandé à l’arbitre, il a répondu que ça n’était pas assez prononcé. J’aimerais bien voir un autre coup de pied… »

Un peu de patience, le Français pourrait rapidement quitter les pelouses de l’Hexagone…

